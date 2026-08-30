'또 엇갈린 한일 에이스' 이강인 1도움 승승장구→일본 국대 구보 다케후사 3경기 만 선발서 조커로 변신..'3경기 연속 부진, 공격포인트 無'

Real Sociedad's Japanese forward #14 Takefusa Kubo gestures after falling during the Spanish league football match between Real Betis and Real Sociedad at the Cartuja stadium in Seville on August 21, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 대표팀 에이스 구보 다케후사(25·레알 소시에다드)가 새 시즌 개막 3경기 만에 선발에서 조커로 변신했다. 그는 공격 포인트를 올리지 못했다. 대신 팀은 세 경기 만에 승리했다.

소시에다드는 30일(한국시각) 스페인 산 세바스티안 아노에타에서 벌어진 에스파뇰과의 2026~2027시즌 라리가 3라운드 홈경기서 2대1 승리했다. 바레네체아가 선제골을, 오스카르손이 결승골을 터트렸다. 팀의 에이스 오야르사발이 두 골을 모두 어시스트했다. 구보는 소시에다드가 2-1로 리드한 후반 33분 수치치를 대신해 조커로 들어갔다. 소시에다드는 베티스전(0대1), 레알 마드리드전(1대4) 연패 후 시즌 첫 승을 거뒀다.

epa13199170 Real Sociedad's Mikel Oyarzabal reacts during the Spanish LaLiga soccer match between Real Sociedad and RCD Espanyol, in Donosti, Basque Country, Spain, 29 August 2026. EPA/JAVIER ETXEZARRETA

일본 매체 사커다이제스트웹은 '개막 두 경기에서 선발 출전했던 구보는 지난 라운드 레알 마드리드전에서 부진했고, 그 경기 이후 이틀 만에 치러지는 일정이 영향을 미쳤는지 이번 시즌 처음으로 벤치에서 경기를 시작했다'고 평가했다.

Advertisement

2연패로 시즌을 시작한 소시에다드는 에스파뇰을 맞아 경기 시작 4분 만에 오야르사발의 정교한 패스를 받은 바레네체아가 날카로운 슛으로 골망을 흔들었다. 전반 45분, 소시에다드는 상대 로베르토 페르난데스에게 강력한 발리슛을 허용, 동점골(1-1)을 내줬다.

epa13199261 Real Sociedad's Take Kubo (R) in action against Espanyol's Roger Hinojo (L) during the Spanish LaLiga soccer match between Real Sociedad and RCD Espanyol, in Donosti, Basque Country, Spain, 29 August 2026. EPA/JAVIER ETXEZARRETA

소시에다드는 후반 16분, 오야르사발의 스루패스에 반응한 오스카르손이 침착하게 골문 안으로 밀어 넣어 결승골을 뽑았다. 조커로 들어간 구보는 오른쪽 측면에서 주로 움직였다. 인상적인 장면을 만들지 못했다. 구보의 평점은 6.4점(사커웨이 기준). 구보는 베티스전과 레알 마드리드전 연속으로 선발 출전했지만 부진했다. 에스파뇰전은 조커로 들어갔지만 3경기 연속 공격 포인트를 올리지 못했다. 구보는 소시에다드와 2029년 6월까지 계약돼 있다. 소시에다드의 다음 일정은 9월 4일 셀타비고와의 리그 홈 경기다.

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in reacts REUTERS/Marcelo Del Pozo

Advertisement

한편, 구보의 절친이자 한국 국가대표인 이강인(아틀레티코 마드리드)은 세비야 원정 경기서 선발 출전해 선제골을 어시스트했다. 이번 여름 이적시장에서 3년 만에 스페인으로 이적한 이강인은 세 경기에서 1골-1도움으로 순항 중이다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com