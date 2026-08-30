[오피셜]'주축 3명을 팔고도 토트넘을 완파했다' 1승1무→망할거라는 우려를 날려버린 'EPL 38세 사령탑' 뉴캐슬 야이슬레 감독의 반전 "우리는 도전을 즐기고 있다"

Newcastle United's German head coach Matthias Jaissle gestures on the touchline during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Newcastle United at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 29, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Newcastle United manager Matthias Jaissle looks on REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"우리는 도전을 즐기고 있다."

EPL 무대가 처음인 독일 출신의 젊은 사령탑 마티아스 야이슬레 뉴캐슬 유나이티드 감독(38)이 시즌 초반 좋은 흐름을 타고 있다. 다수의 전문가들이 주축 선수들이 여름 이적시장에서 대거 이탈한 뉴캐슬이 이번 시즌 초반 고전할 것이라고 예상했다. 그런데 그 예상이 일단 빗나가고 있다. 개막전에서 리버풀과 난타전 끝에 2대2로 비겼다. 그리고 뉴캐슬은 2라운드에서 토트넘을 2대0으로 완파했다. 이번 여름 이적시장에서 에디 하우로부터 지휘봉을 넘겨받은 야이슬레 감독은 두 경기 만에 EPL 데뷔승을 거뒀다. 뉴캐슬은 30일(한국시각) 영국 런던 원정에서 토트넘을 상대로 후반 터진 안토니 엘랑가의 결승골과 요안 위사의 추가골로 2골차 무실점 승리했다. 1승1무를 거둔 뉴캐슬의 다음 일정은 9월 5일 본머스와의 리그 홈경기다.

Newcastle United's players celebrate in front of their fans after the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Newcastle United at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 29, 2026. Newcastle won the game 2-0. (Photo by CARLOS JASSO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

영국 매체 BBC에 따르면 야이슬레 감독은 프리미어리그 첫 승을 거둔 이후에도 들뜨지 않고 자제하는 태도를 유지했다. 그는 기자회견에서 "우리에게는 자체적인 목표가 있으며, 이에 대해 명확히 인식하고 있다"라며 "우리는 현실적이다. 우리는 정서적으로 매우 안정되어 있으며, 지금의 상승세를 필요 이상으로 과대평가하지 않는다. 이러한 시작을 거친 후 즐겨야 할 순간이기도 하지만, 우리 앞에는 긴 여정이 남아 있고 난관도 기다리고 있다. 그걸 직시할 만큼 충분히 영리하다"고 말했다.

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Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Newcastle United's Anthony Elanga celebrates scoring their first goal REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

야이슬레 감독 스스로 인정했듯 도전을 즐기고 있다. 그에게 떨어진 과제는 매우 큰 도전이었다. 전임자인 하우 감독이 사임하기 전 프리시즌 브리스틀 시티와의 친선경기에서 1대4로 완패했다. 선수단은 대규모 조정을 거치고 있었다. 뉴캐슬은 산드로 토날리를 토트넘으로 매각했다. 앤서니 고든은 일찌감치 FC바르셀로나로 떠났다. 주장 브루노 기마랑이스는 아스널로 떠났다. 하우 감독은 두손 두발 다 들고 떠났다. 시즌 개막도 빠르게 다가오고 있었다. 뉴캐슬은 이후 추가 영입을 진행했지만 여름에 영입한 신규 선수 7명 중 프리미어리그에서 뛴 경험이 있는 선수는 니코 곤살레스가 유일했다.

Newcastle United's Yoane Wissa celebrates scoring their side's second goal during the British Premier League soccer match between Newcastle United and Tottenham Hotspur, in London, Saturday Aug. 29, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

신규 영입 선수 전원은 만 24세이하였다. 벤피카에서 3000만파운드에 이적한 풀백 데디치가 그나마 즉시 전려감이었다. 브라가에서 이적한 수문장 루카시 호르니체크가 프리미어리그에 이렇게 빨리 적응할 줄은 그 누구도 몰랐다. 호르니체크는 전반전 결정적인 순간에 세 차례의 선방을 기록하며 이번 승리에 중요한 역할을 했다.

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야이슬레 감독은 "전반전에는 좋은 경기를 펼치지 못했다. 모든 선수가 공과 크로스에 모든 것을 던져 대응했다"면서 "이것이 무실점을 유지할 수 있다는 헌신이자 신념이며, 그렇기에 자부심을 느낀다"고 말했다.

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epa13199186 Mathys Tel of Tottenham Hotspur gestures during the English Premier League match of Tottenham Hotspur against Newcastle United, in London, Britain, 29 August 2026. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

물론 아직 시즌 극초반이라 속단은 이르다. 뉴캐슬의 여름 이적시장 선택은 매우 효율적이었다. 3명의 주축을 팔고 영입한 미드필더 곤살레스, 수비수 데디치, 호르니체크은 토트넘 상대로 밥값을 제대로 했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com