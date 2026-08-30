이강인 불신했던 AT마드리드 팬들 극찬 세례 "완전 대박 영입"…환상적인 1호 도움 '그리즈만 후계자 맞네'

이강인. 사진=아틀레티코 마드리드

EPA연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드 합류 당시 앙투안 그리즈만의 등번호를 단 이강인에 대한 팬들의 불신이 가득했다. 하지만, 이강인은 리그 3경기 만에 자신이 7번에 적합한 선수라는 것을 완벽히 증명했고, 팬들도 열광했다.

이강인은 30일(한국시간) 스페인 세비야 에스타디오 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 라리가 3라운드 원정 경기에 선발 출전해 도움을 기록했다. 이강인은 전반 4분 오른쪽 측면에서 중앙으로 침투하는 드리블을 보인 뒤 페널티 박스 안에 있던 알렉스 바에나에게 절묘한 패스를 연결했다. 바에나는 골문 반대쪽을 보고, 다이렉트 슈팅을 연결했고, 아틀레티코에 선제골을 안겼다. 데뷔전에서 1골을 기록한 이강인은 리그 3경기 만에 1골 1도움을 올렸다.

이 골을 시작으로 아틀레티코는 일방적인 경기를 펼쳤다. 아틀레티코는 아데몰라 루크먼의 추가골과 바에나의 중거리포로 3-0을 만들었다. 세비야가 한 점을 만회하긴했지만, 최종 스코어 3-1 아틀레티코의 승리였다. 이강인은 이날 패스 성공률 94%를 기록했다. 오른쪽 측면과 중원에서 볼을 공급하고 기회를 창출하는 역할에 집중했다.

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로이터연합뉴스

이강인에 대한 극찬도 이어졌다. 스페인 매체 아스는 '시메오네는 득점 감각이 뛰어난 이강인을 페널티 지역에 더 가까이 배치하려 한다'며 '첫 번째 골에서는 바에나에게 환상적인 침투 패스를 넣어주며 훌륭한 어시스트를 기록했다'고 극찬했다.

또 이강인을 팀의 공격에 적극적으로 관여하며 상대 수비 라인을 쉽게 무너뜨리는 선수라고 평가했다. 기술적으로 뛰어나며 팀을 위해 수비적으로 헌신한다고 설명하기도 했다.

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팬들 역시 이제는 이강인을 그리즈만의 후계자로 어느 정도 인정하는 눈치다.

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사회관계망서비스(SNS)에서 팬들은 "이강인은 아틀레티코에 완벽하게 적응했다", "이강인은 정말 대단한 선수다", "이강인은 대박 영입이다" 등 호평을 쏟아냈다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com