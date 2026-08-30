이민성호가 웃는다! '와일드카드' 엄지성, 첫 선발 경기에서 1골-1도움 '맹활약'+최고 평점+MOM...스완지, 더비에 3-0 완승 '3위 점프'

사진캡처=스완지시티 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'와일드카드' 엄지성(스완지시티)이 쾌조의 컨디션을 과시했다.

엄지성은 29일(한국시각) 영국 더비의 프라이드 파크 스타디움에서 열린 더비카운티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 3라운드에서 1골-1도움을 기록했다. 올 시즌 처음으로 선발 출전한 엄지성은 최고의 활약을 펼치며 팀의 3대0 대승을 이끌었다. 스완지시티는 개막 후 3경기에서 2승1무를 기록하며 리그 3위까지 올라섰다.

8일 잉글랜드 카라바오컵(리그컵)부터 앞서 치른 3번의 공식전에서 모두 교체로 투입된 엄지성은 이날 4-3-3 포메이션의 왼쪽 날개로 나섰다. 최고의 활약을 펼쳤다. 전반 2분만에 결승골을 만들어냈다. 하프라인부터 폭발적인 드리블로 페널티박스까지 진입한 엄지성은 곧바로 날카로운 컷백을 시도했다. 조셉 오포쿠가 시도한 왼발 슈팅은 수비 맞고 굴절돼 그대로 골문으로 빨려 들어갔다. 시즌 첫 공격포인트였다.

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사진캡처=스완지시티 SNS

기세를 탄 엄지성은 내친김에 시즌 첫 골까지 넣었다. 전반 44분 무사 예오가 올린 크로스를 아담 이다가 헤더로 연결했다. 상대 골키퍼가 막아낸 볼은 엄지성이 낚아채 침착하게 마무리했다.

엄지성은 이날 후반 40분 물러날때까지 1골-1도움 포함, 유효슈팅 2회, 기회창출 2회, 볼경합 성공 6회 등을 기록했다. 엄지성은 팬들의 박수를 받으며 호나우지와 교체돼 나왔다. 축구 통계 사이트 '풋몹'은 엄지성에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 8.8점을 줬다. 경기 최우수 선수 역시 엄지성의 몫이었다.

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현지 언론도 호평 일색이었다. 영국 '스카이스포츠'는 엄지성을 두고 '선제골의 설계자'라고 극찬했다. 이어 '스완지베이뉴스'도 '대한민국 국가대표 엄지성이 침착하게 두번째 골을 마무리했다'고 칭찬했다.

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엄지성의 활약으로 이민성 U-23 대표팀 감독도 미소를 짓고 있다. 첫 시즌 40경기 3골-3도움, 두 번째 시즌 48경기 3골-3도움을 기록하며 공격포인트 생산 면에서 다소 아쉬운 시즌을 보냈던 엄지성은 올 시즌 단 4경기 만에 공격 포인트 1개씩을 추가했다.

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사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

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지난 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리에 포함돼 날카로운 돌파로 좋은 모습을 보였던 엄지성은 기세를 이어가고 있다. 엄지성은 이기혁(강원) 양현준(셀틱)과 함께 2026년 아이치-나고야아시안게임 와일드카드로 선발됐다. 유럽파가 가득한 공격진에서도 에이스로 활약해야 하는 엄지성이다. 초반부터 좋은 모습을 보이며 기대감을 높이고 있다.

스완지는 후반 추가시간 1분 호나우지의 쐐기골에 더해 완승을 거뒀다. 순위도 3위까지 올라가며 상승세를 이어갔다. 챔피언십은 리그 1위와 2위가 자동으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 승격하고, 3위부터 6위까지는 승격 플레이오프를 치른다. 최종 승리팀이 EPL 무대를 밟는다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com