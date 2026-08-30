'손흥민 없는 토트넘 떠날래요'→유벤투스 임대 영입 추진…로마노 피셜 "개인 합의 완료"

파페 마타르 사르. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]파페 마타르 사르가 토트넘 홋스퍼와 결별할 것으로 보인다.

영국 스퍼스웹은 30일(한국시각) '유벤투스가 이적시장 마감까지 불과 며칠을 남겨두고 사르 영입 추진에서 돌파구를 마련했다'고 보도했다.

토트넘과 유벤투스는 이번 여름 이적시장에서 이미 한 차례 거래를 진행했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 시즌 개막을 앞두고 굴리엘모 비카리오가 유벤투스로 임대 이적했다. 그리고 이제 토트넘은 사르까지도 비슷한 형태의 계약으로 내보내려 하고 있다.

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유벤투스는 사르를 임대 영입하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노에 따르면 유벤투스와 사르 사이에서 개인 조건에 대한 합의는 완료됐다.

사진=스포츠 바이블

토트넘은 완전 영입 의무가 조건부로 발동되는 임대 계약을 협상하고 있다. 유벤투스는 완전 영입 조항이 포함된 임대 계약을 원하고 있다고 한다.

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로마노는 "유벤투스가 사르와 개인 조건에 합의했다"며 "사르는 이적을 원하고 있고, 이제 계약은 토트넘과 유벤투스 간 구단 협상에 달려 있다"고 주장했다.

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또 로마노는 "유벤투스는 완전 영입 조항이 포함된 임대를 원하고 있다"며 "토트넘은 여기에 조건부 완전 영입 의무 조항까지 포함하기를 원한다"고 덧붙였다.

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현재로서는 다른 구단이 이적 경쟁에 뛰어들어 사르 영입을 가로챌 가능성은 매우 적다. 사르 본인도 유벤투스 이적에 긍정적인 입장을 보이고 있기 때문이다. 사르는 2026~2027시즌이 개막했지만, 팀의 주전 경쟁에서 완전히 밀려난 모습이다. 시즌 초반 자신의 입지를 고려했을 때 떠나는 것이 맞다는 판단을 한 것으로 보인다. 주장 손흥민을 잘 따랐던 사르도 그가 토트넘을 떠난지 1년만에 구단과의 결별이 유력하다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com