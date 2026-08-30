이강인 정말 잘했는데, 위험 경보 등장했다...'에이스' 그리즈만 롤 뺏기나, 1티어 충격 주장 "바에나가 자리 노릴 수도"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 활약에도 불구하고 충격적인 주장이 나왔다.

아틀레티코 마드리드 소식에 정통한 다비드 메디나 기자는 30일(한국시각) 스페인 마르카를 통해 '만약 그리즈만의 후임자가 이강인의 친구인 바에나라면 어떨까'라며 세비야전 경기 평가를 공개했다.

메디나는 '바에나는 지난 시즌 모든 대회를 통틀어 46경기에서 2골을 기록했습니다. 하지만 그는 이번 시즌 벌써 3골을 터트렸다. 말라가전 골과 세비야전 2골 모두 최고의 활약이었다'며 '아틀레티코는 그리즈만의 후계자가 이강인이라고 주장하지만, 바에나는 그의 절친한 친구이자 롤모델인 이강인의 자리를 노리고 있다. 월드컵 우승이 그에게 큰 도움이 된 것 같다'고 했다.

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로이터연합뉴스

아틀레티코 마드리드는 30일 스페인 세비야의 에스타디오 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드 경기에서 3대1로 승리했다. 개막 이후 3경기에서 2승1무를 기록한 아틀레티코 마드리드는 리그에서 순항을 이어갔다.

이강인도 팀 승리에 일조했다. 전반 4분 터진 알렉스 바에나의 선제골, 이를 도운 패스가 이강인의 몫이었다. 이강인은 날카로운 패스로 상대 수비를 허물며 바에나의 득점을 이끌었다. 이강인은 이외에도 패스 성공률 94%, 키 패스 1회, 드리블 성공 3회, 롱패스 성공률 100% 등을 기록하며 공격에서 위협적인 모습을 보였다.

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다만 경기의 주인공은 바에나였다. 바에나는 이강인의 도움을 받은 첫 득점에 이어, 전반 33분 추가골까지 터트리며 아틀레티코 마드리드 승리에 쐐기를 박았다. 바에나는 지난 개막전 말라가전 환상적인 프리킥 득점에 이어 3경기에서 3골로 아틀레티코 마드리드에서 가장 뜨거운 발끝을 자랑했다.

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EPA연합뉴스

바에나의 활약과 함께 올여름 아틀레티코 마드리드를 떠난 앙투완 그리즈만의 후임자, 즉 팀의 에이스가 누가 될지에 대한 의견에도 불이 붙었다. 당초 가장 유력한 후보는 역시 이강인이었다. 7번을 물려받은 직계 후계자다. 이강인의 영입 당시 모든 기대감도 그리즈만의 대체라는 키워드에 쏠렸다. 이강인 또한 그 부담을 느끼면서도 팀에 대한 최선을 다하겠다고 강조했다. 이강인은 아직 아틀레티코 마드리드에 적응 중임에도 개막전부터 준수한 활약으로 에이스에 어울리는 모습을 선보였다. 다만 메디나는 득점력을 갖춘 바에나가 이강인의 강력한 경쟁자가 될 수 있을 것이라 점쳤다.

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두 선수가 그리즈만이 해주던 역할을 일부 나눠가지며 함께 공격진의 중추로 활약할 가능성도 충분하다. 이강인은 득점보다 파이널 패스, 크로스 등에 강점이 있다. 공격 진영에서 공을 잡고 풀어주는 역할에도 뛰어나다. 바에나 또한 찬스 메이킹이 뛰어나며, 직접 박스 타격이 가능한 선수다. 다만 이강인보다 중원에서 풀어나는 능력은 떨어진다. 바에나가 성장한 모습을 보여준다면 이강인과의 공존도 충분히 고려할 수 있는 방안이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com