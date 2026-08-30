히샬리송→단소 이어 '손흥민 애착 인형' 사르도 "토트넘 떠나고 싶다" 공식 요청…데 제르비 "정신력 돈으로 살 수 없어", 나갈테면 나가

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[스포츠조선 김성원 기자]위기의 로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 3명의 선수가 팀을 떠나고 싶다는 요청을 했다고 공식 확인했다.

3명의 선수는 히샬리송, 파페 사르, 케빈 단소다. 데 제르비 감독은 30일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드에서 0대2로 패한 후 "히샬리송은 떠나고 싶다고 여러 번 말했다. 단소는 이틀 전에 와서 떠나고 싶다고 했다. 사르도 마찬가지"라고 말했다.

토트넘은 지난 시즌 가까스로 잔류했다. 데 제르비 감독은 이번 여름 선수단 재편에 사활을 걸었다. 구단이 화답했다. 무려 3억파운드(약 5610억원)가 넘는 이적료를 투자했다.

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토트넘은 웨스트햄의 미드필더 마테우스 페르난데스와 뉴캐슬의 산드로 토날리를 각각 8500만파운드와 1억파운드에 영입했다. 구단 최고 이적료가 경신됐다.

브라이턴의 수비수 얀 폴 반 헤케와 맨시티의 사비우(사비뉴) 이적료는 각각 5200만파운드와 7500만파운드였다. 수비수 마르코스 세네시와 앤디 로버트슨, 그리고 골키퍼 마르틴 두브라브카는 FA(자유계약선수)로 품에 안았다. 오마르 마르무시는 맨시티에서 임대 이적했다. 내년 여름 6000만파운드에 완전 영입할 예정이다.

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'영입'이 있으면 '아웃'이 있다. 히샬리송은 2022년 여름 에버턴에서 토트넘으로 둥지를 옮겼다. 이적료는 6000만파운드였다. 하지만 매 시즌 '이적설'이 제기될 정도로 인상적인 활약을 펼치지 못했다. '유리몸'이라는 불명예도 안았다.

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2027년 6월 토트넘과 계약이 종료되는 그는 토트넘에서 '마지막 시즌'에 접어들었다. 그는 에버턴 복귀를 노리고 있다. 토트넘은 손흥민의 '애착인형'인 사르의 이적료로 약 2000만파운드를 요구하고 있다. 이적시장은 9월 2일 문을 닫는다. 사르의 이적은 확실해 보인다는 것이 영국 '더선'의 전망이다.

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하지만 토트넘의 상황이 녹록지 않다. 뉴캐슬에도 0대2로 패하면서 '꼴찌'로 추락했다. 토트넘은 23일 브렌트포드의 1라운드에서 0대3으로

완패했다. 히샬리송, 단소, 부상에서 회복 중인 사르는 뉴캐슬전 엔트리에 이름이 없었다.

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데 제르비 감독은 "정신력은 돈으로 살 수 없다. 축구는 마법과 같다. 이적시장에서 많은 선수를 교체하고 바로 균형을 찾을 수도 있지만, 더 많은 시간이 필요할 수도 있다"며 "가능한 한 빨리, 최대한 빨리 해내고 싶다. 구단의 계획과 프로젝트, 그리고 우리가 하고 있는 일은 새로운 선수들로 새로운 팀을 재건하는 것"이라고 강조했다.

그리고 히샬리송, 단소, 사르에 대해선 "나는 선수들과 매우 좋은 관계를 유지하고 있지만, 만약 그들이 떠나고 싶다면 구단에 경제적인 해결책(이적료)을 제시해야 한다. 그러면 떠날 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com