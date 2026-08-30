'韓 철벽' 이한범 초대형 변수, 주전 자리 깜짝 변수...클럽 브뤼헤 핵심 수비수 이적 무산, "부상 장기화 우려"

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범에게는 변수가 될 수 있는 요소다. 조엘 오르도녜스의 이적이 무산됐다.

벨기에의 HLN은 29일(한국시각) '오르도녜스의 이적이 무산됐다. 빠른 복귀는 어려울 것으로 보인다'고 보도했다.

브뤼헤는 이번 여름 이적시장에서 막대한 수익을 벌여들었다. 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란)를 시작으로, 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 크리스토스 촐리스(아스널), 라파엘 온예디카(프랑크푸르트) 등 빅리그로 진출한 선수들의 이적료로 수익을 올렸다.

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사진=X 캡처

또 한 명의 매각 후보가 2004년생 수비수 오르도녜스였다. 브뤼헤에서 맹활약을 펼친 오르도녜스는 2026년 북중미월드컵에서 에콰도르 대표팀에 승선하는 등 에콰도르산 유망주 중 높은 평가를 받는 선수 중 한 명이다. 센터백이지만, 뛰어난 수비와 더불어 발밑까지 뛰어난 자원이다. 올여름 브뤼헤는 오르도네스를 크리스털 팰리스에 매각해 이적 수익을 경신할 계획으로 알려졌다.

이한범 영입 또한 이를 고려한 작업이었다. 2026년 여름 이한범은 미트윌란을 떠난 클럽 브뤼헤로 이적했다. 이한범은 빅리그 도약을 위한 무대로 브뤼헤를 택했고, 브뤼헤는 오르도녜스의 이탈을 채울 후보로 이한범을 낙점했기에 이적이 성사될 수 있었다.

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당초 적응 문제에 대한 우려도 있었으나, 이한범은 단 한 경기 만에 이런 걱정을 지웠다. 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 선발 출전해 실점 위기를 막는 엄청난 태클을 비롯해 단단한 수비, 뛰어난 발밑 기술로 단숨에 브뤼헤 팬들의 마음을 사로 잡았다. 오르도녜스의 빈자리를 채울 활약을 완벽하게 선보였다. 이후에도 꾸준히 팀 수비의 핵심 선수로서 활약하고 있다.

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사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

다만 오르도녜스가 올여름 잔류가 유력해지며, 이한범이 향후 시즌을 진행하는 동안 주전 자리가 계속 보장될 수 있을지는 장담할 수 없게 됐다. 긍정적인 요소는 오르도녜스의 몸상태다. HLN은 '오르도녜스는 A매치 기간까지 결장할 것으로 예상된다. 팰리스는 부상 장기화를 우려하며 즉시 기용할 수 있는 수비수를 원하고 있다. 팰리스 측은 몇 주 안에 발 골절에서 완전히 회복하지 못할 것이라고 판단했다'고 밝혔다. 부상 복귀 시점까지는 이한범이 주전 자리가 공고할 것으로 보인다.

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빅리그 진출을 노리는 이한범의 올 시즌 활약에 오르도녜스가 끼어들며 변수가 발생했다. 이한범이 활약을 계속 이어갈 수 있다면, 오르도녜스가 팀에 남더라도 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com