[공식발표]"반드시 살아남아 가치 증명하겠다" '굿바이' 송민규, FC서울 떠나 포르투갈 나시오날 이적 '2년 계약'

사진제공=FC서울

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[스포츠조선 김가을 기자]송민규(27)가 FC서울을 떠나 새 도전에 나섰다. CD 나시오날의 유니폼을 입고 포르투갈 무대를 누빈다.

FC서울은 30일 '송민규가 포르투갈 프리메이라리가 1부 CD 나시오날로 이적했다. 서울은 송민규의 유럽 무대 진출을 응원한다'고 공식 발표했다. 나시오날 역시 구단 채널을 통해 '송민규와 두 시즌 계약을 했다. 그의 합류를 환영한다'고 했다.

아름다운 이별이다. 김기동 감독이 이끄는 서울은 2016년 이후 10년 만의 K리그 정상을 향해 달려가고 있다. 송민규는 올 시즌 K리그1 25경기에 나서 5골-4도움을 기록하며 서울 상승세에 힘을 보탰다. 예상치 못한 이별의 시간이 다가왔다. 송민규는 유럽 진출 꿈을 포기하지 않고, 포르투갈 무대로 향하게 됐다. 사실 서울 입장에선 난감할 수 있는 상황이다. K리그 이적시장은 이미 문을 닫아 대체자를 찾을 수도 없다. 그럼에도 서울은 송민규와 '아름다운 이별'을 택했다. 구단은 송민규와 계약할 당시 유럽 구단에서 영입 제의가 올 경우 이적료 없이 팀을 떠날 수 있다는 조건에 합의한 것으로 알려졌다. 서울은 그 약속을 지킨 것이다.

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사진=나시오날 구단 공식 계정 캡처

서울 구단은 '올 시즌 10년 만의 정상 등극이란 목표를 향한 경쟁을 이어가고 있다. 유럽 무대를 향한 송민규의 강한 열망과 성장 의지를 존중해 이적을 결정했다. 송민규는 서울 합류 당시 유럽 진출에 대한 확고한 목표를 밝혀왔다. 구단 역시 적절한 기회가 찾아올 경우 선수의 도전을 지원하기로 뜻을 함께했다. 송민규가 올 시즌 팀의 핵심 공격 자원으로 활약해 온 만큼 서울에도 이번 이적은 쉽지 않은 결정이었다. 하지만 구단의 목표와 함께 선수 개인의 발전과 오랫동안 품어온 꿈 역시 존중해야 할 가치라고 판단했다. 무엇보다 선수와의 약속을 지키고 그동안 쌓아온 신뢰를 이어가는 것 역시 중요하게 고려했다. 특히 송민규는 서울에서 새로운 도전을 시작한 이후에도 유럽 진출이라는 목표를 놓지 않으면서 팀을 위해 최선을 다해왔다. 구단 역시 그 과정에서 보여준 송민규의 프로다운 자세와 헌신을 높이 평가했다. 나시오날 이적이 오랫동안 꿈꿔온 유럽 무대를 향한 의미 있는 출발점이 될 수 있도록 선수의 새로운 도전을 응원하기로 했다'고 전했다.

사진=나시오날 구단 공식 계정 캡처

송민규는 "(서울이) 우승을 향해 달려가는 중요한 시기에 팀을 떠나는 만큼 많은 고민이 있었다. 서울이 내 꿈과 도전을 존중하고 응원해 주셔서 유럽 무대에 도전할 수 있게 됐다. 짧은 시간이었지만 수호신에게 정말 많은 사랑을 받았고, 힘든 순간마다 보내주신 응원 덕분에 다시 힘을 낼 수 있었다. 특히 어려운 시기에 먼저 손을 내밀어 주신 김기동 감독님께 감사하면서도 함께 우승컵을 들어 올리지 못하고 떠나게 돼 죄송하고 아쉬운 마음이 크다. 어렵게 결정한 도전인 만큼 유럽에서도 반드시 살아남아 제 가치를 증명하겠다. 멀리서도 서울의 우승을 진심으로 응원하겠다. 언젠가 서울이 다시 저를 필요로 한다면 기쁜 마음으로 돌아오고 싶다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com