[단독 비하인드]"국내는 깜깜이, 나라 밖 시선은 우려" FIFA '정치 개입' 경계, 정부 주도 혁신위…KFA 현장 조사 전격 결정

질의에 답하는 정몽규 전 대한축구협회장 (서울=연합뉴스) 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 [국회사진기자단]

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 유영근 변호사, 유승민 대한체육회장, 최휘영-박지성 공동위원장, 이영표 해설위원, 조연상 프로축구연맹 사무총장(왼쪽부터)이 회의를 진행하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]한국 축구를 바라보는 나라 밖 시선은 '우려'다. 축구의 정치 개입을 극도로 경계하는 국제축구연맹(FIFA)이 대한축구협회(KFA)를 현장 조사키로 했다.<스포츠조선 8월 28일 단독보도>

FIFA는 '자율성 침해' 등 한국 축구 상황을 점검하기 위해 KFA를 직접 방문, 문화체육관광부가 출범시킨 K-축구혁신위원회 등을 점검하기로 했다. FIFA의 엘칸 마마도프 회원협회 사무국 국장을 포함한 3명이 9월 둘째 주, 2박3일 일정으로 KFA를 찾을 것으로 전해졌다.

FIFA와 아시아축구연맹(AFC)은 최근 'KFA 상황'을 표제로 하는 공문을 이미 보내왔다. 정몽규 전 KFA 회장의 사임 이후 선거 제도 변화 등 주요 현안에 대한 보고서를 요청했다. 특히 혁신위의 이름을 콕 집어, 활동 내용과 논의 결과를 포함하라는 내용을 담은 것으로 전해졌다.

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그러나 공문과 현장 조사는 차원이 다른 부분이다. FIFA 정관 14조 1항 '회원단체의 의무' 중 (i), 19조 1항 '회원협회의 독립성' AFC 정관 15조 4항에 해당하는 '각 협회는 독립적으로 운영되어야 하며 제3자가 지나치게 영향력을 행사하면 안된다'는 조항을 명시했다. '제3자'란 정부, 의회, 정당 등 정치 사회적 영향력을 행사하는 곳을 통칭하는 것이다. FIFA와 AFC는 2024년 문체부의 KFA 감사, 국회 현안질의 등과 관련해 이미 경고 공문을 발송한 바 있다. 당시 'KFA는 자율적으로 사무를 관리하고 제3자의 부당한 영향을 받지 않도록 해야 할 법적 의무가 있다'고 지적했다. 또 '회원단체의 의무를 위반할 경우 제3자의 개입이 해당 축구협회의 잘못이 아니더라도 제재를 받을 수 있다는 점을 유념하기 바란다'고 적시했다. 최근 공문에도 이 내용이 포함돼 있는 것으로 알려졌다.

답변하는 홍명보 전 축구대표팀 감독 (서울=연합뉴스) 홍명보 전 축구대표팀 감독(오른쪽)이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 홍 전 감독 왼쪽은 정몽규 전 대한축구협회장. 2026.7.30 [국회사진기자단]

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 박지성 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

한국 축구는 2026년 북중미월드컵 실패 후 길을 잃었다. 과도한 '제3자'의 개입은 현실이다. 정 회장을 비롯해 홍명보 전 월드컵대표팀 감독 등이 증인으로 출석한 국회 청문회가 이미 열린 바 있다. 혁신위도 지난달 6일 한국 축구의 체질을 근본적으로 개선하기 위해 정부 주도로 출범했다. 이재명 대통령이 월드컵 실패 재발 방지와 개선을 위한 대책을 마련하라고 지시했고, 문체부가 KFA를 향한 특별감사를 예고하며 혁신위 출범까지 이어졌다.

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스포츠의 독립성이 보장되지 않을 경우 FIFA는 거침없이 칼을 꺼냈다. 정치권의 광폭 행보에 이미 축구계에서는 걱정 섞인 반응이 나왔다. 박지성 혁신위원장은 "정치적으로 개입해서 무언가를 할 수 있는 단체는 아니다"라고 선을 그었다. 그러나 혁신위는 정부 인사가 위원으로 존재하는 엄연한 정부 주도 기관임을 부인할 수 없다. 선거 인단 확대, 온라인 투표 도입 등 새로운 회장 선거 방식 개편 논의에 이어 국가대표 감독 선임에도 칼을 댈 준비를 하고 있다.

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FIFA의 현장 조사는 이례적이다. 만에 하나 '제3자 개입'으로 판단될 경우 KFA는 자격정지, 대표팀 및 클럽의 월드컵을 포함한 국제대회 출전 제한, 타 회원국 협회와 교류 제한, 각종 개발사업 및 교육 프로그램, 지원금 중단 등의 징계를 받을 수 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com