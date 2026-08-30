'10경기 무승' 천안, 길어지는 부진 속 10위 안 진입도 고전...반등 시급한 수비 밸런스+결정력

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[스포츠조선 이현석 기자]천안시티FC가 부진의 터널에서 빠져나올 기미가 보이지 않는다.

천안은 29일 광양전용구장에서 열린 전남 드래곤즈와의 '하나은행 K리그1 2026' 24라운드에서 0대1로 패배했다. 천안은 최근 리그 10경기 승리(3무7패)가 없다. 승점도 21점(4승9무10패)에 머물렀다. 반면 전남은 화성에 이어 천안을 잡아내며 시즌 첫 연승에 성공했다.

시즌 내내 천안의 발목을 잡는 문제가 고스란히 재현됐다. 전반까지 팽팽한 '0'의 균형을 유지하며 기회를 노렸다. 경기력도 준수했다. 천안은 전반에만 5번의 유효 슈팅을 기록했다. 전남에는 단 한 번도 허용치 않았다. 문제는 급격하게 무너지는 수비 집중력이었다. 후반 18분 하남의 패스를 받은 추상훈이 천안 수비 사이를 돌파했다. 빠른 드리블과 터치 몇 번에 수비가 허물어졌고, 실점까지 이어졌다. 리드를 내준 후 천안은 라마스, 이지훈, 안창민을 투입해 공격을 강화했지만, 추격에 실패했다. 전남이 단 한 번의 유효 슈팅으로 승리를 챙긴 반면, 천안은 단 한 번의 실수로 승점을 놓쳤다. 18번의 슈팅은 모두 골라인을 넘지 못했다.

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수비는 헐거웠고, 문전에선 답답했다. 승리가 없었던 10경기에서 18실점을 기록했다. 경기력을 대등하게 끌고 가던 상황에서 갑작스럽게 무너지는 경우가 많았다. 앞선 13경기에서 14실점에 그쳤던 것과 대조된다. 최규백을 비롯해 일부 부상자들의 이탈도 문제이나, 수비 조직력 자체도 흔들리고 있다. 10경기 연속 계속되는 흐름에도 수비력 반등의 실마리를 찾지 못하고 있다. 공격진의 결정력도 아쉽다. 이랜드전부터 4경기 연속 득점을 터트렸으나, 이후 수원과 전남을 상대로 다시 침묵했다. 7, 8월 4골을 몰아친 툰가라를 제외하면 믿을만한 득점 자원이 부족하다. 부상에서 돌아올 '신입생' 윌리안의 활약이 더 중요해졌다. 윌리안은 시즌 초 수원FC에서 11경기 5골로 팀의 돌풍을 주도했다.

위기다. 시즌 초반 6위권을 겨눴던 순위는 어느새 14위까지 밀려났다. 반등 포인트가 될 수 있었던 전남전 패배로 천안이 잡고 있던 희망의 끈이 가늘어졌다. 향후 일정에서 패배를 추가한다면 벼랑 끝에 놓인다. 10위권 도약 대신 16위까지 추락할 가능성도 있다. 차기 시즌에 대한 희망이라도 품기 위해선 천안의 남은 일정 속 과제는 단 하나, 승리를 통한 확실한 반등이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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