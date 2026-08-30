'3연패 탈출' 울산, '원톱-포백' 변화+'참치집 회동' 통했다

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[스포츠조선 박찬준 기자]울산HD가 반등에 성공했다.

울산은 29일 문수축구경기장에서 열린 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드에서 야고의 멀티골을 앞세워 3대1 역전승을 거뒀다. 최근 3연승 뒤 3연패에 빠졌던 울산은 승점 40점(12승4무10패) 고지를 밟았다.

위기 속 거둔 귀중한 승점 3점이었다. 월드컵 휴식기 후 4경기 무승의 수렁에 빠졌던 울산은 '제로톱+스리백' 카드를 통해 기류를 바꿨다. 연승에 성공하며 기세를 탔지만, 최근 들어 다시 연패에 빠졌다. 특히 26일 대전하나시티즌과의 원정경기에서 1-0으로 앞서다 추가시간에만 두 골을 허용하며 당한 1대2 역전패는 충격, 그 자체였다. 대전전 후 김현석 울산 감독은 "전술 변화에 대해 코치들과 심도있게 논의하겠다"고 했다.

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김 감독의 새로운 승부수는 '원톱+포백'이었다. 돌아온 야고를 최전방에 기용하고, 정승현-서명관을 중앙 수비수로 한 포백을 내세웠다. 이동경을 본래 위치인 중앙 공격형 미드필더로 활용한 4-3-3 포메이션을 꺼냈다. 울산이 가장 잘했던 전형이었다. 분위기도 바꿨다. 김 감독은 대전전 후 선수들의 요청으로 주장단과 미팅을 했다. 김 감독이 즐겨 찾는 참치집에서 허심탄회한 이야기를 나눴다.

변화는 성공적이었다. 폭우 속 치러진 경기인만큼 변수로 요동쳤다. 출발은 좋지 않았다. 전반 14분 울산 수비진이 제대로 처리하지 못한 볼을 홍윤상이 가로채 골 지역 오른쪽에서 내준 컷백을 이건희가 오른발로 마무리했다. 끌려가던 전반 44분 울산에 행운이 따랐다. 박태준이 중앙선 부근에서 골키퍼 백종범 쪽으로 백패스 한 공이 굴러가다가 중간에 멈췄고, 야고가 이를 가로채 백종범까지 제치고 왼발로 빈 골문에 차 넣었다.

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전반을 1-1로 마무리한 울산은 후반 승부를 뒤집었다. 후반 17분 이희균 대신 그라운드를 밟은 강상우가 이동경의 패스를 받아 왼발 슈팅으로 김천 골망을 흔들었다. 강상우의 시즌 첫 골이자 지난해 4월 대구전 이후 무려 503일 만에 터뜨린 골이었다. 강상우는 팬들 앞에서 눈물을 흘렸다. 이동경은 도움 한 개를 추가하며 시즌 9골-8도움으로 10-10 가입을 눈앞에 뒀다.

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울산은 후반 30분 토마스가 차단한 공을 야고가 왼발로 마무리하며 쐐기를 박았다. 야고는 두 골을 추가하며 시즌 13호골로 득점 선두를 질주했다. 그는 후반 11분 페널티킥을 성공시켰더라면 해트트릭을 기록할 수 있었지만, 아쉽게 실패했다.

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울산은 후반 추가시간 또 한 차례의 페널티킥을 얻었다. 강상우가 키커로 나섰지만, 백종범이 또 선방했다. 두 번의 페널티킥을 모두 놓쳤지만, 결과에는 영향을 끼치지 않았다.

울산은 변화를 통해 또 한번 실마리를 찾았다. 지난 대전전에서는 이진현이 410일 만의 골 맛을 본 데 이어, 강상우와 야고까지 부활의 날갯짓을 하며 운용의 폭이 넓어진 것은 김 감독 입장에서 큰 소득이었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com