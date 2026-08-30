'뛰어난 시야→정확한 패스' 韓 에이스 이강인 이래서 무섭다…수비수 3명 가르는 날카로움, '절친'과 '환상골' 합작 '극찬 폭발'

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=EPA-EFE 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 발끝이 매섭다. 상대 수비 3명 사이를 가로지르는 날카로운 패스로 시즌 1호 도움을 배달했다.

이강인은 30일(이하 한국시각) 스페인 세비야의 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드에 선발로 나서 전반 4분 허를 찌르는 패스로 선제골을 연출했다. 오른쪽 측면에서 중앙으로 드리블하던 그는 감각적인 왼발 패스로 페널티 지역 안으로 볼을 투입했다. 알렉스 바에나가 침착하게 득점을 완성했다.

환상적인 골이었다. 스페인 현지에서도 극찬이 나왔다. '아스'는 '이강인과 바에나는 상대 수비진을 흔들어 놓았다. 결국 세비야는 자기 진영에서 꼼짝하지 못하게 됐다. 환상적인 호흡이었다. 둘은 마치 서로의 마음을 읽는 듯 움직이기 시작했다. 둘은 경기 시작 4분 만에 골을 합작하며 환호했다. 이강인은 상대 수비수 세 명 사이로 패스를 찔러 넣어 바에나에게 연결했다. 바에나는 환상 득점을 완성했다. 단순한 슈팅이 아니었다. 그가 공간을 찾아 패스를 연결하는 방식이 돋보였다'고 설명했다.

Advertisement

절친이 합작한 득점포였다. 2001년생 '동갑' 이강인과 바에나는 같은 클럽에서 뛴 적이 없다. 다만, 유스 시절 호흡을 맞춘 경험이 있다. 발렌시아 유스였던 이강인과 비야레알의 유스였던 바에나는 발렌시아주 15세, 16세 이하 팀에서 같이 뛰었다. 이강인의 아틀레티코 마드리드 합류 소식에 바에나가 그 누구보다 반가워한 이유다. 이강인의 어시스트를 받은 바에나는 경기 후 "(가짜 9번 공격수는) 이강인 등 우리 모두 그 포지션에서 뛸 수 있다. 이번엔 내 차례였다"며 "이 모든 과정이 나에게 도움이 됐다. 자신감이 많이 생겼다. 동료들 덕분에 골을 넣을 수 있었다"고 고마워했다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=AFP 연합뉴스

이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 말라가와의 리그 개막전에서 결승골을 넣으며 경기 최우수 선수(MVP)로 선정됐다. 비야레알과의 2라운드엔 처음으로 선발 출격했다. 공격 포인트를 기록하지 못했지만 예열은 마쳤다. 세비야 원정에서 또 다시 선발로 나서 시즌 첫 어시스트를 올렸다. 이강인은 후반 27분 코케와 교체돼 벤치로 물러났다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이강인은 72분 동안 터치 44회, 패스 성공률 94%(30/32) 등을 기록했다. 덕분에 아틀레티코 마드리드는 3대1로 이겼다. 아틀레티코 마드리드는 개막 3경기에서 2승1무(승점 7)를 기록하며 무패를 달렸다.

Advertisement

'아스'는 '디에고 시메오네 감독은 이강인의 뛰어난 결정력 때문에 그를 페널티 박스 근처로 기용하고 싶어 한다. 이강인은 바에나에게 환상적인 스루패스를 연결하며 멋진 어시스트를 기록했다. 그는 오른쪽 측면으로 이동해 팀 공격에 적극적으로 가담하는 것을 좋아한다. 수비 라인을 허무는 능력도 탁월하다. 기술적으로도 훌륭하고, 팀워크도 뛰어나다'며 '시메오네 감독의 시스템에서 핵심적인 역할을 맡기 위해 영입한 선수다. 이번 경기에서도 인상적인 활약을 펼쳤다'고 극찬했다.

Advertisement

'문도 데포르티보' 역시 '이강인은 뛰어난 시야와 정확한 패스 능력을 갖추고 있다. 바에나에게 연결한 어시스트에서 이를 확실히 보여줬다'고 칭찬했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com