'무서워서 영상 못 보겠다' 일본 국대 수비수 하시오카를 덮친 위험한 목 부상, 걱정의 목소리 쏟아졌다 "위험해보였다" "큰일로 이어지지 않기를"

epa13198705 Daiki Hashioka of Menchengladbach reacts to an injury during the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and Borussia Moenchengladbach in Leipzig, Germany, 29 August 2026. EPA/FILIP SINGER The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

Monchengladbach's Daiki Hashioka after a collision during the Bundesliga soccer match between RB Leipzig and Borussia Monchengladbach in Leipzig, Germany, Saturday, Aug. 29, 2026. (Jan Woitas/dpa via AP) CORRECTION: Month corrected to Aug., instead of Sept. THE DEUTSCHE FUSSBALL LIGA DFL DOES NOT ALLOW ITS IMAGES TO BE USED AS SEQUENCES TO EMULATE VIDEO; GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 노주환 기자]"무서워서 영상을 못 보겠다."

축구팬들이 일본 국가대표 수비수 하시오카 다이키(묀헨글라드바흐)의 부상을 걱정하고 있다. 부상을 의심할 수 있는 위치가 목 부위이기 때문이다.

묀헨글라드바흐는 29일(한국시각) 독일 라이프치히 레드불 아레나에서 벌어진 라이프치히와의 2026~2027시즌 분데스리가 1라운드 원정 경기에서 0대3 완패를 당했다. 하시오카는 오른쪽 풀백으로 선발 출전했다가 부상으로 후반 31분 교체돼 나왔다.

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epa13198704 Daiki Hashioka of Menchengladbach reacts to an injury during the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and Borussia Moenchengladbach in Leipzig, Germany, 29 August 2026. EPA/FILIP SINGER The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

하시오카의 부상이 발생한 건 후반 27분쯤이었다. 다이빙 헤더로 공을 클리어하는 지점에서 상대 윙어 안토니오 누사와 충돌했다. 그 과정에서 하시오카가 목을 잡고 앉아버렸다. 일본 국가대표 동료 이타쿠라 고도 달려와 하시오카의 상태를 살폈다. 바로 의료팀이 투입됐고, 하시오카는 일어나 그라운드 밖으로 나와 치료를 받았지만 상태가 좋지 않았다. 그는 결국 들것에 실려 교체 아웃됐다. 대신 조커로 조 스캘리가 들어갔다.

묀헨글라드바흐는 일본 출신 선수가 무려 4명이 속한 분데스리가에서 대표적인 J리그 선호 클럽이다. 현재 마치노 슈토, 하시오카 다이키, 이타쿠라 고, 우노 젠토를 보유하고 있다. 라이프치히를 상대로 하시오카와 이타쿠라가 선발 출전했고, 마치노가 교체 명단에 올랐다. 1999년생인 하시오카는 한 시즌 임대로 묀헨글라드바흐 유니폼을 입고 있다. 원 소속 클럽은 슬라비아 프라하(체코)다. 어깨 부상으로 전력에서 이탈한 한국 국가대표 옌스 카스트로프도 묀헨글라드바흐 소속이다.

Soccer Football - Bundesliga - RB Leipzig v Borussia Moenchengladbach - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - August 29, 2026 RB Leipzig's Willi Orban in action with Borussia Moenchengladbach's Daiki Hashioka REUTERS/Annegret Hilse DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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일본 팬들은 하시오카의 부상 소식에 걱정스런 반응을 올렸다. "상태가 매우 걱정" "무서워서 영상 못 보겠다" "마음의 상처가 너무 크다" "꽤 무서운 충돌이라 걱정" "큰일로 이어지지 않기를 바랄 뿐" 등의 반응이 올라왔다고 일본 매체 사커다이제스트웹이 전했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com