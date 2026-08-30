이강인 옆자리 거들떠보지도 않고, 훈련 불참...대형 변수 발생, 바르셀로나 플랜B 준비 완료 "하피냐 9번 활용 가능해"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]훌리안 알바레스의 바르셀로나행은 더 어려워질 수 있다. 바르셀로나는 이미 알바레스가 아닌 대안도 준비한 상태다.

스페인의 스포르트는 29일(한국시각) '하피냐가 바르셀로나의 9번 공격수가 될 것이다'고 보도했다.

스포르트는 '막판에 큰 이변이 없는 한, 바르셀로나는 여름 이적 시장 마감 전에 중앙 공격수를 영입하지 않을 것으로 보인다'며 '구단은 이적 시장이 닫힐 때까지 훌리안 알바레스 영입 가능성을 열어두고 있다. 알바레스는 단순히 영입 대상 1순위가 아니라, 사실상 유일한 선택지다. 다른 흥미로운 선수들도 있었지만, 일부는 영입이 불가능했고, 나머지는 그다지 설득력이 없었다. 적어도 아틀레티코 마드리드의 공격수 알바레스를 포기할 만큼 충분히 설득력 있는 선수들은 없었다. 바르셀로나는 이적 시장 초반부터 지금까지 알바레스 영입을 위해 끊임없이 노력하고 있다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

이어 '9번 공격수 영입에 대한 소극적인 태도는 스포츠적인 고려 사항에도 기반을 두고 있다. 이미 플랜 B가 마련되어 있다. 그에 대한 작업이 진행 중이었다. 라포르타 단장은 훌리안이 오지 않는다면, 다른 누구도 오지 않을 것이라고 종종 예고했다. 그 이유는 플릭 감독이 하피냐를 전적으로 신뢰하기 때문이다. 라피냐는 플릭 감독이 요구하는 축구 스타일을 가장 잘 이해하는 선수 중 한 명이다'고 대안을 밝혔다.

아틀레티코의 이번 여름 이적시장 최대 화두는 알바레스의 거취다. 알바레스의 이적 요청과 함께 아틀레티코 마드리드와 바르셀로나 사이의 신경전이 발생했고, 아틀레티코 마드리드는 결국 바르셀로나행은 불가능하다고 선언했다. 다만 아직까지도 알바레스의 거취는 확정되지 않았다고 알려졌다. 선수는 바르셀로나행을 간절히 바라지만, 구단은 아스널 이적 외에 리그 내 이적에 대한 선택지를 닫아뒀다.

AFP연합뉴스

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바르셀로나도 조금은 단념한 듯한 모양새다. 바르셀로나는 당초 여러 후보를 검토한 끝에 알바레스 외에는 다른 9번 공격수 영입은 고려하지 않은 것으로 보인다. 알바레스 영입을 완전히 포기한 것은 아니지만, 하피냐라는 대안을 팀 내에서 마련하며, 알바레스 이적에 끝까지 매달리지 않을 가능성을 제시했다.

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하피냐의 최근 몇 시즌 활약을 고려하면 충분히 선택 가능한 옵션이다. 2022~2023시즌 바르셀로나로 향한 하피냐는 한지 플릭이 지휘봉을 잡은 시점부터 엄청난 활약을 선보였다. 2024~2025시즌에는 57경기 34골 22도움으로 리그를 뒤흔들었다. 지난 시즌도 33경기에서 21골을 터트렸다. 올 시즌은 개막전부터 최전방 공격수로 뛰며 2경기 3골 1도움을 기록 중이다.

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알바레스로서는 하피냐라는 대안의 존재가 거취에 더 영향을 미칠 수 있다. 알바레스는 현재 훈련 불참 등 아틀레티코 마드리드와 살얼음판 같은 상황을 유지 중이다. 이런 상황 속에서 바르셀로나의 영입 의지가 줄어든다면 잔류 외에 다른 선택지가 없을 수도 있다. 알바레스가 어떤 선택으로 여름 이적시장을 마칠지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com