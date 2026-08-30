'韓 에이스' 이강인 채찍 크로스 전부 넣어줄 수 있다...AT 마드리드, 특급 파트너 영입 예고 "2m 육박 장신 공격수 주시"

사진=스쿼카 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게는 도움이 될 수 있는 파트너를 아틀레티코 마드리드가 노리고 있다.

스페인의 아스는 29일(한국시각) '아틀레티코 마드리드가 닉 볼테마데를 주시하고 있다'고 보도했다.

아스는 '볼테마데는 아틀레티코 마드리드 수뇌부가 선호하는 선수 중 한 명이며, 뉴캐슬에서 볼테마데의 상황을 구단이 주목하고 있다. 이적료를 고려하면 완전 이적은 어렵지만, 임대 이적이나 저렴한 계약은 이적시장 마감 직전 가능성이 열릴 수 있다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

이어 '디에고 시메오네 감독은 스쿼드를 완성하기 위해 공격수 몇 명이 더 필요하다. 훌리안 알바레스의 거취가 불투명하고 알렉산데르 쇠를로트의 부상까지 겹치면서, 타겟맨과 스트라이커로 모두 뛸 수 있는 공격수 영입의 필요성이 더욱 커졌다. 볼테마데는 이런 조건에 완벽하게 부합한다. 1m98의 키를 가졌지만, 민첩성, 연계, 최전방 여러 포지션을 소화하는 다재다능함을 갖췄다. 아틀레티코 마드리드는는 그의 성장 잠재력을 높이 평가하며, 그의 플레이 스타일이 시메오네 감독 의 전술에 잘 맞을 것이라고 보고 있다'고 덧붙였다.

아틀레티코 마드리드는 올여름 알바레스의 거취 불확실, 쇠를로트의 부상과 함께 공격진 보강을 위한 영입을 여름 이적시장 막판에 노리고 있다. 당초 후보로는 니콜라스 잭슨, 조슈아 지르크지 등이 거론되기도 했다.

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새롭게 등장한 이름은 볼테마데다. 볼테마데는 지난해 여름 뉴캐슬 유니폼을 입으며 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 입성했다. 큰 키에도 불구하고 유연함과 기술을 갖췄고, 제공권과 헤더 능력도 뛰어난 볼테마데이기에 기대감이 컸다. 다만 첫 시즌 활약은 아쉬웠다. 51경기에서 11골-4도움에 그치며, 알렉산다르 이삭의 공백을 채우지 못했다.

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그럼에도 아틀레티코 마드리드는 공격진을 보강할 후보로 볼테마데를 고려했다. 이강인과의 궁합을 고려하면 영입 시 활약이 기대된다. 이강인은 마요르카 시절 헤더에 강점이 있는 베다트 무리키와 호흡을 맞추며 엄청난 에이스로 활약한 바 있다. 볼테마데는 무리키에 비해 공중볼 경합 능력은 조금 떨어지지만, 더 뛰어난 발밑 기술을 갖췄다. 연계에서는 더 기대할 수 있는 부분이 크다. '빅 앤 스몰' 조합으로 아틀레티코 마드리드 최전방에서 경쟁력을 발휘할 수 있다.

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알바레스의 거취가 여전히 안갯속인 가운데, 아틀레티코 마드리드의 공격수 영입 후보들이 꾸준히 거론되고 있다. 볼테마데가 이강인과 호흡을 맞출 파트너가 될 수 있을지도 이적시장 막판까지 지켜볼 관전 포인트다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com