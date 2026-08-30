'또 미쳤네, 혼자 4골-1도움 대폭발' 메시가 원래대로 돌아온 인터 마이애미, 몬트리올 7-1 역대급 대파..잘린 감독의 찬사 "그를 말로 표현하기 어렵다"

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 29: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates scoring his team's second goal during the MLS match between Inter Miami CF and CF Montreal at Nu Stadium on August 29, 2026 in Miami, Florida. Carmen Mandato/Getty Images/AFP (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi reacts during the Major League Soccer (MLS) regular season football match between Inter Miami CF and CF Montreal at Nu Stadium in Miami, Florida, on August 29, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Inter Miami head coach Guillermo Hoyos wearing a black armband as a tribute to Jorge Messi, the father and agent of Lionel Messi, waits for the start of the Leagues Cup 2026 group-stage football match between Inter Miami CF and Monterrey at Nu Stadium in Miami, Florida, on August 8, 2026. Jorge Messi, the father and agent of Lionel Messi, has died aged 68 in Rosario, Argentina, the eight-time Ballon d'Or winner's childhood club Newell's Old Boys announced on August 8. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나 출신 축구 스타 리오넬 메시(인터 마이매이)가 한 경기서 혼자서 무려 4골-1도움을 기록했다. 메시를 앞세운 인터 마이애미는 7골을 몰아치며 역대급 대승을 거뒀다. 메시가 MLS(메이저리그사커)에서 한 경기 4골을 몰아친 건 이번이 처음이다. 메시가 역대 한 경기 가장 많이 넣은 골은 5골이다.

메시가 이끈 인터 마이애미는 30일(한국시각) 미국 마이애미 누 스타디움에서 벌어진 몬트리올과의 경기서 메시의 원맨쇼를 앞세워 7대1 승리를 차지했다. 메시는 총 5골에 관여했다. 카세미루, 루이스 수아레즈, 앙헬 쇼가 한골씩 보탰다.

Aug 29, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) scores a free kick against CF Montreal during the second half at NU Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

이날 경기전 인터 마이애미 감독직에서 물러나 임시로 팀을 이끈 기예르모 오요스는 메시를 향한 찬사를 아끼지 않았다. 메시의 활약으로 인터 마이애미는 5경기 연속 무승의 고리를 끊었다. 이번 경기는 마이애미 구단이 오요스 감독을 킬리 곤살레스 감독으로 교체한다고 발표한 이후 치른 첫번째 경기였다. 곤살레스 감독은 이날 경기 벤치에 앉지 않았다.

Advertisement

만 39세의 메시는 전반 종료 직전 마이애미의 리드를 다시 가져왔다. 일부 기록 사이트에선 자책골로 표기하고 있지만 MLS 공식 사이트는 메시의 골로 인정하고 있다. 메시는 후반 7분 두번째 골, 후반 38분 골키퍼 키를 넘기는 칩슛으로 해트트릭 완성했다. 그리고 후반 추가시간 6분 왼발 프리킥으로 네번째 골에 마침표를 찍었다. 메시는 후반 35분 수아레즈에 골을 어시스트했다. 메시는 이번 시즌 18골로 MLS 득점 선두를 달렸다.

Inter Miami forward Lionel Messi, left, scores his third goal of the match, his side's fifth, past CF Montreal goalkeeper Thomas Gillier (31) during the second half of an MLS soccer match, Saturday, Aug. 29, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

아르헨티나 출신의 오요스 감독은 "이런 축구에서의 아름다움을 설명할 단어가 없다. 너무 많은 일이 일어나고 있어 말로는 부족하다"면서 "메시는 끊임없이 골을 넣고 있다. 또 플레이를 하며 패스를 줄 곳을 찾고 있다. 나는 그가 일반적인 축구 선수라고 생각하지 않는다. 선수로서나 사람으로서나 그를 분석하는 것은 너무 깊이가 있어 말문이 막힌다"고 말했다.

Advertisement

1987년생인 메시는 지난 8일 부친이 세상을 떠나면서 정신적으로 흔들렸다. 경기에 집중하지 못했고, 페널티킥도 실축했다. 하지만 메시는 서서히 원래의 모습으로 돌아오고 있다.

Advertisement

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 29: Casemiro #5 of Inter Miami CF celebrates scoring his team's first goal with teammates during the MLS match between Inter Miami CF and CF Montreal at Nu Stadium on August 29, 2026 in Miami, Florida. Carmen Mandato/Getty Images/AFP (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

마이애미 미드필더 카세미루는 경기 후 애플TV를 통해 "이것이 팀에 메시가 있다는 의미"라며 "우리는 이 순간들을 즐겨야 한다. 그는 역사를 만드는 사람이자 선수"라고 평가했다. 브라질 국가대표 미드필더인 카세미루는 이번 여름 이적시장에서 인터 마이애미와 FA 계약했다. 카세미루는 "우리는 계속해서 메시를 지원해야 하며 그와 함께 (상대와)싸워햐 한다는 것을 보았다. 그는 여전히 최고"라며 "그는 북중미월드컵에서 그것을 증명했다. 그가 있기에 우리가 훨씬 더 강하다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com