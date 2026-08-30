이강인 떠나자마자 대참사, 벤치 자원 취급했던 엔리케 마음 급해졌다..."구단에 선수 보강 요청"

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[스포츠조선 이현석 기자]루이스 엔리케 감독의 마음은 급해지고 있다. 파리 생제르맹(PSG)도 마찬가지다.

프랑스의 스포르트는 30일(한국시각) '엔리케 감독은 이적시장이 닫하기 전에 PSG에 마지막 보강이 필요하다고 요구하고 있다'고 보도했다.

스포르트는 'PSG는 매우 바쁜 비시즌을 보내고 있음에도 불구하고, 아직 이적 시장의 움직임을 마무리 짓지 않은 것으로 보인다. 소식에 따르면 엔리케 감독은 이적 시장이 닫히기 전에 핵심 포지션을 강화하라는 분명한 요청을 구단 경영진에게 전달했다. 엔리케는 자신의 시스템에 맞는 선수단을 원한다는 뜻을 숨기지 않았다'고 전했다.

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이어 '라커룸 분위기는 틀림없이 이 사안을 예의주시할 것이다. 이적 시장 마지막 단계의 결과가 남은 시즌 동안의 역할 분담에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 선수층의 두터움은 특히 치열한 시즌 동안 경기력을 유지하는 데 매우 중요한 요소다. 이적 시장 마감을 불과 며칠 앞두고 PSG 경영진이 감독의 기대를 충족시키기 위해 필사적으로 발버둥 치는 듯한 냄새가 난다'고 덧붙였다.

PSG는 올여름 엄청난 판매 수익을 올리고 있다. 곤살루 하무스와 이강인이 떠나며 막대한 이적료를 안겨줬다. 대미를 장식한 이적은 브래들리 바르콜라다. 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱에 따르면 바르콜라는 리버풀 이적을 통해 1억 600만 파운드(약 1980억원)의 이적료에 최대 1700만 파운드의 보너스를 PSG가 받을 예정이다. 아직 공식 발표는 나오지 않았다.

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다만 문제는 PSG 선수단 상황이다. 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그 우승을 차지하는 등 유럽 최고 수준의 선수단을 꾸린 PSG이지만, 리그와 컵대회 유럽챔피언스리그 등을 병행해야 하는 상황에서 선수단 뎁스는 중요 요소다. 이를 채워주던 이강인, 바르콜라, 하무스 등의 이적을 채우는 것은 필수적이다. 마그네스 아클리우슈, 페란 토레스, 미카 고츠 등이 영입됐지만, 엔리케 감독은 추가적인 영입을 요청한 것으로 보인다.

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PSG는 시즌 초반 고전하고 있는 점을 고려하면 보강은 더 필수적이다. PSG는 지난 시즌 리그1과 유럽챔피언스리그를 호령한 챔피언답지 않게, 시즌 초반 고전하며 아직까지 리그에서 승리를 쌓지 못하고 있다.

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한편 엔리케는 최근 이탈한 선수들에 대해서도 직접 언급했다. 그는 "우리가 해왔던 것처럼 트로피를 따내려면 훌륭한 선수단이 필요하다. 11명만으로는 아무것도 이룰 수 없다. 나는 11명이 아니라 23명의 선수가 필요하다"며 "하무스, 이강인, 바르콜라를 비롯한 많은 선수들이 팀에 합류했기 때문에 우리는 많은 우승을 거둘 수 있었다"고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com