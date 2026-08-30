'이강인 맹활약에도…' 디에고 시메오네 한숨 폭발, '주포' 훌리안 알바레즈→트러블 메이커 추락 "그를 도울 것"

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[스포츠조선 김가을 기자]잘 나가는 아틀레티코 마드리드(스페인)에 큰 걱정이 있다. '주포' 훌리안 알바레즈 때문이다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 30일(이하 한국시각) 스페인 세비야의 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드 원정 경기에서 3대1로 이겼다. 이로써 아틀레티코 마드리드는 개막 3경기에서 2승1무(승점 7)를 기록, 1위에 랭크됐다. 이강인, 알렉스 바에나 등이 맹활약하며 팀을 승리로 이끌었다.

아틀레티코 마드리드는 이날도 '완전체'로 나서지 못했다. 알바레즈는 질병으로 완전 제외됐다. 그는 2026년 북중미월드컵 일정 탓에 팀에 뒤늦게 합류했다. 하지만 최근 이적설, 질병 이슈 등으로 훈련에도 나서지 못하는 상황이다.

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시메오네 감독은 일단 알바레즈는 감싸안았다. 그는 "알바레즈는 자신만의 과정을 겪고 있다. 우리는 스포츠적인 관점에서 그를 도울 것이다. 그 또한 우리를 도울 수 있도록 지원할 것이다. 그는 정말 훌륭한 선수니까"라고 말했다.

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사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

알바레즈는 여름 이적 시장에서 FC바르셀로나(스페인)의 관심을 받고 있다. 주안 라포르타 FC바르셀로나 회장은 "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다. 우리는 그를 영입할 준비가 돼 있다. 우리는 수년간 알고 지낸 아틀레티코 마드리드와 그 경영진을 매우 존중한다. 그렇기 때문에 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 마드리드 CEO에게 전화를 걸어 우리가 보낸 제안을 다시 한번 공식적으로 확인했다"고 공식적으로 바람을 드러냈다.

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아틀레티코 마드리드 이사회는 '구단은 이적 시장에서 협상할 의향이 있지만, 항상 윤리적이고 전문적인 방식으로 그리고 구단 간 상호 존중을 바탕으로 진행해야 한다. 우리는 FC바르셀로나가 이러한 조건을 충족하지 못했고, 알바레즈의 이적과 관련해 FC바르셀로나와 어떠한 협상도 진행하지 않았으며 앞으로도 진행하지 않을 것이란 구단의 기존 입장을 전적으로 지지한다'고 반박했다.

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시메오네 감독은 이적 시장 마감일이 다가오지만 결코 마음이 편치 않다는 점을 강조했다. 다만, 이것이 알바레즈 때문은 아니라고 못 박았다. 그는 "내가 이렇게 말하는 것은 알바레즈에게 일어난 일 때문이 아니다. 무슨 일이든 일어날 수 있다. 축구에서는 매년 무슨 일이든 일어날 수 있다. 내가 어떤 특정한 이유 때문에 이렇게 말하는 게 아니다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com