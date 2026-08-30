"충격!" 3억 450만 파운드 쓰고도 최하위→리버풀 '에이스' 영입전 OUT 토트넘 어쩌나…코디 각포, 맨시티 이적 가능성

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 토트넘(잉글랜드)이 3억 450만 파운드(약 5600억원)를 쓰고도 웃지 못했다. 코디 각포(리버풀) 영입전에서도 눈물 흘리고 있다.

영국 언론 '팀토크'는 30일(이하 한국시각) '각포가 토트넘 대신 맨시티(잉글랜드) 이적을 추진하기로 한 결정에 큰 충격을 받았다'고 보도했다.

각포는 2023년 1월 아인트호벤(네덜란드)을 떠나 리버풀에 합류했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 91경기에 출전해 33골을 넣었다.

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그의 이적설은 리버풀이 파리생제르맹(PSG)의 윙어 브래들리 바르콜라와 최대 1억 2300만 파운드 규모의 계약에 합의한 이후 불거졌다. 각포는 토트넘으로 둥지를 옮길 것으로 예상됐다. 그러나 맨시티의 등장으로 상황이 급변했다.

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'팀토크'는 '각포는 이미 토트넘 이적에 원칙적으로 합의한 상태였다. 토트넘은 각포 영입을 위해 리버풀에 7500만 파운드 이상의 이적료를 지불할 준비를 하고 있었다. 리버풀과 토트넘은 협상을 진행 중이었다. 토트넘은 리버풀의 이적 협상이 마무리되기를 기다리며 각포 영입에 대한 합의가 임박했다고 생각했다. 하지만 리버풀은 바르콜라(PSG) 외 공격수 영입을 하지 않는 한 각포를 이적시킬 수 없다는 입장을 고수하고 있다. 그럼에도 각포와 토트넘은 이미 개인 조건에 대한 원칙적인 합의를 마쳤다. 하지만 맨시티의 등장으로 상황이 극적으로 바뀌었다. 맨시티는 각포에 대한 관심을 보였던 것으로 알려졌지만, 그 관심이 더욱 거세졌다. 맨시티는 각포에게 그가 선호하는 행선지라는 확신을 심어줬다'고 했다.

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로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 올 시즌을 앞두고 이적 시장의 '큰 손'으로 군림했다. 지난 시즌 가까스로 1부 잔류에 성공한 아픔을 피하겠단 각오였다. 얀 폴 반 헤케, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리, 사비우 등을 영입하며 3억 450만 파운드를 투자했다. 하지만 현실은 녹록지 않다. 토트넘은 EPL 개막 두 경기에서 2패를 떠안았다. 브렌트퍼드와의 개막전에선 0대3, 뉴캐슬과의 홈 개막전에선 0대2로 고개를 숙였다. 아직 두 경기를 치렀을 뿐이지만, 순위는 최하위(20위)에 머물러 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com