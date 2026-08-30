상위권을 위한 물러설 수 없는 승부...'김대원-박상혁 출격' 강원vs'원기종-조상혁 선발' 포항, 선발 명단 발표[현장라인업]

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]한 경기 결과로 순위가 뒤집힐 수 있는 상황, 강원FC와 포항 스틸러스가 더 올라가기 위한 싸움을 벌인다.

강원과 포항은 30일 강릉하이원아레나에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드 경기를 앞두고 있다.

두 팀은 2위 경쟁권으로 올라서기 위한 치열한 경쟁을 예고한다. 4위 강원(승점 36)은 최근 5경기에서 1승1무3패로 주춤했다. 울산을 잡으며 반등하는 듯 싶었지만, 직전 2경기 대전에 0대3 패배, 광주와 2대2 무승부에 그쳤다. 월드컵 휴식기 전후로 뜨거웠던 경기력을 다시 끌러올려야 하는 입장이다. 포항 또한 반등이 필요하기는 마찬가지다. 5연패를 끊어내고 분위기를 추스렸지만, 경기력은 여전히 올라가야 하는 실정이다. 다행히 직전 경기에서 제주를 2대1로 잡아내며 반등의 발판을 마련했다. 두 팀 모두 기세를 타기 위해서는 서로를 꺾어야 하는 운명이다. 올 시즌 상대 전적에서는 포항이 우위다. 1승1무로 우위를 점했다.

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강원의 키는 역시 김대원이다. 포항 수비를 뚫어낼 핵심 선수로서 활약할 예정이다. 김대원은 최근 리그 6경기에서 무려 2골-4도움을 기록했다. 강원의 공격이 풀리기 위해선 김대원의 발끝이 뜨거워야함은 분명하다. 포항은 원기종과 조르지가 핵심이다. 여름 이적시장에서 합류한 원기종은 직전 제주전에서 포항 데뷔골을 터트렸다. 부상 복귀 후 폼을 끌어올리고 있는 조르지 또한 공격에서 실마리를 제공할 수 있는 선수다.

홈팀 강원은 4-4-2 포메이션으로 나선다. 최전방에 박상혁과 조원우, 중원은 김대원 이유현 김동현 제시가 구성한다. 수비진은 김도현 강투지 이기혁 강준혁이 구축한다. 골문은 박청효가 지킨다.

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원정팀 포항은 4-3-3 포메이션으로 맞선다. 스리톱에 황서웅 조상혁 원기종, 중원은 니시야 켄토 기성용 김동진이 자리한다. 포백은 어정원 박찬용 전민광 완델손이 구성한다. 골키퍼 장갑은 홍성민이 낀다.

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강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com