[오피셜]'팀 최다골' 이승우 두 경기 연속 선발 제외, 전북 현대 티아고-이탈로 선발 라인업..인천 무고사-이청용 공격 선봉

이승우(오른쪽) 사진제공=한국프로축구연맹

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[인천=스포츠조선 노주환 기자]전북 현대 이승우가 두 경기 연속으로 선발에서 빠졌다. 교체 명단에 이름을 올렸다.

전북 현대는 30일 오후 7시30분 인천축구전용경기장에서 인천 유나이티드와 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드 원정 경기를 갖는다.

전북 정정용 감독은 선발 라인업에 티아고, 이탈로, 강상윤, 이동준, 김진규, 감보아, 최우진, 김영빈, 박지수, 김태환, 송범근을 올렸다. 교체 명단에는 이승우 모따 김승섭 맹성웅 김태현 등이 포함됐다.

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이승우는 직전 김천과의 경기에서도 교체 명단에 올라 조커로 들어갔다. 두 경기 연속으로 선발 명단에 오르지 못했다. 이승우는 이번 시즌 전북 선수 중 가장 많은 6골-2도움을 기록 중이다. 이승우는 지난 주말 울산 HD와의 현대가 더비에서 교체 도중 상대 사령탑 김현석 감독과 거친 신경전을 벌여 논란을 일으켰다.

인천 윤정환 감독은 선발 라인업에 무고사, 이청용, 레안드로, 이명주, 서재민, 이동률, 이주용, 박경섭, 김건희, 김명순, 김동현을 넣었다. 교체 명단에는 제르소, 정치인, 페리어 등이 들어갔다.

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전북은 승점 38점이고, 인천은 승점 33점이다. 전북은 직전 주중 경기서 김천과 0대0으로 비겼고, 인천은 주중에 안양에 1대2로 졌다.

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인천=노주환 기자 nogoon@sportschosun.com