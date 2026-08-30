"부진했던 부분, 털어내기 위해 안간힘" 반등 의지 굳건한 박태하 감독..."결과를 내야 하는 상황"[현장인터뷰]

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]박태하 포항 감독이 부진했던 부분에 대한 반등을 강조했다.

포항은 30일 강릉하이원아레나에서 열리는 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드 경기를 앞두고 있다.

7위 포항(승점)은 확실한 반등이 필요하다. 5연패를 끊어내고 분위기를 추스렸지만, 경기력은 여전히 올라가야 하는 실정이다. 다행히 직전 경기에서 제주를 2대1로 잡아내며 반등의 발판을 마련했다. 두 팀 모두 기세를 타기 위해서는 서로를 꺾어야 하는 운명이다. 올 시즌 상대 전적에서는 포항이 우위다. 1승1무로 우위를 점했다.

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박태하 포항 감독은 경기 전 취재진과 만나 "원정 경기가 계속해서 있다. 부진했던 부분을 털어내기 위해 안간힘을 쓰고 있다"며 "그간 연패를 거듭하며 데미지가 컸다. 충분히 더 잘할 수 있는 부분이 많았음에도 그러지 못한 아쉬움이 많다"고 했다. 이어 "리그 38경기를 진행하지만, 마지막이 중요하다. 마지막에 웃는 사람이 진짜 웃는 사람이다. 부침이나 위기도 있지만, 그걸 생각해 시합을 준비하고 있다"고 했다.

포항은 홈구장인 스틸야드 안전 점검 문제로 다시 원정 연전을 거듭하고 있다. 어려운 일정이지만, 올 시즌 포항은 원정에서 더 좋은 성적을 거두고 있다. 홈으로 돌아가기 전까지 승점을 적립해 기세를 올릴 기회이기도 하다. 박 감독은 "원정이 잘 풀리면 좋지만, 홈에서 부진했다는 사실이 마음이 아프다. 홈까지 잘했다면 더 올라갈 수 있었는데 그것까지 하지 못했다"고 했다.

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포항은 '신입생' 원기종이 팀에 잘 녹아들고 있다. 여름 이적시장에서 합류한 원기종은 직전 제주전에서 포항 데뷔골을 터트렸다. 박 감독은 "(원)기종이가 샤이한 선수다. 성격 자체가 부끄럼이 많다. 처음에는 경직되기도 했다. 이제 골도 넣으면서 포항에 녹아들고 있고, 우리한테 큰 도움이 될 거싱라고 본다. 제주전에서도 자신의 역할을 100% 이상 해냈다"고 했다.

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부상에서 돌아온 조르지와 주닝요를 교체 명단에 올렸다. 후반을 노릴 히든 카드다. 박 감독은 "조르지는 80%, 주닝요는 70% 올라왔다. (조르지는) 작년보다 무게감이 있어졌다. 여유가 있는 느낌이다"고 평가했다.

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실점 또한 포항의 아쉬운 부분이다. 시즌 초반 단단했던 수비가 흔들리며 어려움을 겪었다. 박 감독은 "클린시트를 해냈다면 이렇게까지 몰리지도 않았을 것이다. 변명일 수도 있지만, 부상이나, 이런 부분을 다 헤아려주지 않는다. 결과를 가지고 이야기 하기에 결과를 내야 하는 상황이다"고 했다.

강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com