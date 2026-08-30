'10G 무패 도전' 박건하 수원FC 감독 "오늘 700호골 주인공은 프리조? 바비? 하정우?"[K리그2 현장 인터뷰]

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"700호골의 주인공은 프리조? 바비? 하정우?"

박건하 수원FC 감독이 부산아이파크와의 홈경기를 앞두고 700호골의 주인공에 대한 질문에 답했다.

수원FC는 30일 오후 7시30분 수원종합운동장에서 펼쳐질 2026년 하나은행 K리그2 24라운드에서 부산 아이파크와 맞붙는다.

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수원은 직전 라운드에서 김해를 2대0으로 꺾고 승점 40고지에 올랐다. 프리조가 12호골을 터뜨리며 득점선두를 달렸고, 단일시즌 최다 무패 타이 기록(9경기 연속 무패)도 수립했다. 이날 부산을 상대로 이기거나 비길 경우 10경기 무패의 신기록을 세우게 된다. 또 수원은 23라운드까지 팀 통산 699골을 기록중으로 이날 첫 골을 넣는 선수가 700호골의 영예를 안게 된다.

박 감독은 700호골의 주인공을 묻는 질문에 "선발 중에 한 명이겠죠?"라고 반문하더니 "아무래도 공격수들, 프리조, 바비도 그렇고… 하정우 선수도 벤치에 있지만 하정우 선수도 기대한다"고 말했다. 이어 "또 오히려 700골은 골을 안넣었던 선수가 넣어도 좋을 것같네요"라며 미소 지었다.

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지난 4월 부산의 상승세 때 첫 만남에선 1대2로 패했다. 부산은 7연승을 달렸다. 하지만 8월 말 두 번째 만남은 분위기가 다르다. 수원은 9경기 무패, 부산은 6경기 무승(2무4패) 흐름. 그러나 박감독은 긴장을 늦추지 않았다. "부산은 지금 분위기가 안좋기 때문에 정신적으로 준비를 많이 했을 것이다. 중요한 포인트는 달라진 분위기가 각각의 장점, 단점이 있다는 것"이라면서도 "우리 선수들도 좋은 흐름을 가져갈 수 있도록 준비를 잘했다"고 했다. "최근 흐름이 좋진 않았지만 부산이 수비적으로 끈끈해진 면이 없지 않아 있다. 선 실점을 하며 부산을 공략하기 어려워질 수 있다"며 초반 선제골의 중요성을 강조했다. 미증유의 10경기 무패 기록 욕심에 대해선 마음을 비웠다. "기록에 얽매이지 않으려 한다. 한경기 한경기 최선을 다할 뿐이다. 무패기록을 이어가야 하는 이유는 아시다시피 상위권 승점 다툼이 치열하기 때문에 승점을 따는 것 자체가 중요하기 때문이다. 그 부분에서 신경을 쓰도록 준비했다"고 말했다.

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5월30일 성남전 이후 지지 않는 수원의 비결을 묻자 "구조적인 변화를 준 부분"이라고 답했다. "구조적인 변화에 선수들이 빨리 적응했고 수비적으로 선수들이 잘해주다 보니 공격쪽에서도 좋은 모습이 나오고 있다. 또 축구는 역시 자신감이고, 지지 않는 거니까 그러다 보니 분위기가 계속 좋아지고 있다"고 설명했다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com