'韓 축구 초대형 호재!' 국가대표 수비수 설영우, 독일 분데스리가 데뷔 임박 "완전히 컨디션을 회복"→다재다능 평가

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]설영우(아우크스부르크)의 독일 분데스리가 데뷔가 임박했다.

마누엘 바움 감독이 이끄는 아우크스부르크는 31일 오전 30분(이하 한국시각) 독일 아우크스부르크의 WWK 아레나에서 샬케와 2026~2027시즌 독일 분데스리가 개막전을 치른다. 바움 감독은 설영우에 대해 "완전히 컨디션을 회복했다"며 출전 가능성을 시사했다.

설영우는 여름 이적 시장을 통해 츠르베나 즈베즈다(세르비아)를 떠나 아우크스부르크로 이적했다. 이로써 설영우는 구자철 지동원 홍정호에 이어 아우크스부르크에서 뛰는 네 번째 한국인 선수가 됐다.

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사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

1998년생 설영우는 유럽 진출 2년 만에 '5대 빅 리그' 입성에 성공했다. 설영우는 2024년 여름 이적 시장을 통해 울산 HD를 떠나 즈베즈다에 합류했다. 그는 2025~2026시즌 세르비아 수페르리가 31경기에서 2골-5도움을 기록했다. 즈베즈다의 9연속이자 37번째 우승에 힘을 보탰다. 특히 그는 파르티잔과의 세르비아 수페르리가 챔피언십 3라운드에서 쐐기골을 책임지며 팀의 조기우승 발판을 마련했다. 덕분에 두 시즌 연속 리그 베스트11에 이름을 올렸다. 설영우는 즈베즈다에서 공식 101경기에 출전해 8골을 넣었다.

각오가 남다르다. 설영우는 "아우크스부르크에서의 시간이 정말 기대된다. 분데스리가는 환상적이고 매우 치열한 리그다. 이곳에서 내 실력을 증명하고 계속 발전해 나가고 싶다. WWK 아레나(홈구장)에서 팀에 기여할 수 있는 모습을 보이고, 함께 노력해 목표를 달성하고 싶다"고 다짐했다.

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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바움 감독은 개막전을 앞두고 가진 기자회견에서 "독일 분데스리가에서 뛰는 것은 특권이다. 긍정적인 의미에서 긴장감이 고조되고 있다. 볼 점유, 수비, 세트피스에 더욱 집중했다"고 말했다.

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구단에 따르면 개막전엔 공격수 스티브 무니에와 미드필더 팀 브라이트하우프트는 나서지 못한다. 구단은 '다른 선수들은 모두 출전 가능하다. 새로 영입한 설영우 역시 출전할 수 있다. 바움 감독은 좌우 측면 모두 소화할 수 있는 다재다능한 설영우에 대해서도 컨디션을 회복했다고 말했다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com