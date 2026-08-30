'선발 출격' 이기혁에 "헌신하는 마음 큰 선수" 칭찬한 정경호 감독..."포항전 변곡점 삼아 분위기 탔으면"[현장인터뷰]

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]"팀을 위해서 하려고 하는 마음, 헌신하는 마음이 큰 선수라서 선발로 내보냈고 잘할 것이라 본다."

강원은 30일 강릉하이원아레나에서 열리는 포항과의 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드 경기를 앞두고 있다.

4위 강원(승점 36)은 최근 5경기에서 1승1무3패로 주춤했다. 울산을 잡으며 반등하는 듯 싶었지만, 직전 2경기 대전에 0대3 패배, 광주와 2대2 무승부에 그쳤다. 월드컵 휴식기 전후로 뜨거웠던 경기력을 다시 끌러올려야 하는 입장이다.

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정경호 강원 감독은 경기 전 취재진과 만나 "경기 수도 많고, 부상자도 많아서 어려움이 좀 있다. 그래도 잘 유지해 가고 있다. 포항전도 원정에서 홈으로 바뀐 만큼 우리한테 유리한 상황일 수 있기에 우리가 경기를 잘 펼쳐서 좋은 결과를 갖고 왔으면 좋겠다"고 했다.

이어 "우리 팀은 베스트11에서 들어오고 나가는 선수들의 차이가 있다. 그 부분이 앞으로의 숙제다. 뒤에서 기다리는 선수들도 끌어올려야 하는 것이 우리 팀의 방향성이다. 그런 경험을 통해서 팀을 계속 차근차근히 만들어내면 장기적으로 좋은 영향이 있을 것 같다. 계속 어렵다고만 할 수는 없다. 그 안에서 방법을 찾다가 보면 선수들의 장점도 찾을 수 있다. 최근 경기들은 많이 아쉽다. 분위기를 탈 수 있을 것 같았는데 변수들이 나왔다. 포항전을 변곡점 삼아서 분위기를 탔으면 한다"고 덧붙였다.

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역시 가장 강조되는 부분은 퇴장, 부상 변수다. 정 감독은 "변수가 없어야 된다"며 "최근 두 경기 퇴장과 부상으로 인해 대응하는 부분에서 힘들었다. 그래도 어려가지를 해보면서 잘한 것도 있었다. 광주전도 초반에 우리가 미스로 실점하며 어렵게 끌고갔지만, 0-2에서 2대2까지 만들었다. 승점 1점이 아닌 3점과도 같은 경기엿기에 그 분위기를 이어가고자 준비했다"고 했다.

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강원은 확실한 득점원이 부족한 점도 고민이다. 정 감독은 "광주전도 우리가 초반에 득점 찬스가 많이 있었다. 우리가 득점할 수 있을 때 득점해야 다음 플랜, 경기에서 상대를 더 어렵게 만들 수 있다. 늘 숙제다. 연습도 하지만, 선수들의 개인적인 능력이 필요한 부분도 있다. 그런 부분이 살아나면 팀도 전체적으로 살아나지 않을까"라고 했다.

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정경호 감독의 전술 중 핵심으로 꼽히는 선수 중 한 명은 모재현이다. 모재현의 유무에 따른 전술 변화도 있다. 포항을 상대로는 교체 명단에 오르며 후반 출격을 예고했다. 정 감독은 "포항전을 준비하며 팀이 어려우니까 모재현 선수가 자신도 도움이 될 수 있으면 좋겠다고 했다. 오늘 경기 후반에 들어오면 경기 분위기를 바꿀 수 있는 선수이기에 기대하고 있다"고 했다.

아시안게임 직전 마지막 출전인 이기혁도 선발에 이름을 올렸다. 포항전을 끝으로 이기혁은 아시안게임 대표팀에 합류한다. 정 감독은 "이번 경기 앞두고 미팅을 했다. 서로 긴밀하게 대화했다. 선수가 지금 많은 것이 걸려 있다. 그럼에도 팀을 위해서 하려고 하는 마음, 헌신하는 마음이 큰 선수라서 선발로 내보냈고 잘할 것이라 본다. 결국 이겨내야 된다. 다른 사람들은 하고 싶어도 못하는 것이다. 긍정적으로 생각하고, 선수가 성장했기에 온 상황이기에 행복하게 생각하면 좋을 것 같다고 얘기했다"고 했다.

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강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com