"나가고 싶어? 경제적 해결책 제시하든지!" 로베르토 데 제르비 분노 폭발…히샬리송→케빈 단소→파페 사르 '연달아' 이적 요청

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[스포츠조선 김가을 기자]토트넘의 상황이 심상치 않다. 히샬리송, 케빈 단소, 파페 사르가 연달아 이적을 요청했다.

영국 언론 'BBC'는 30일(이하 한국시각) '히샬리송, 단소, 사르 모드 팀을 떠나고 싶다고 요청했다. 세 선수 모두 이적설에 휩싸였다'고 보도했다.

로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 30일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 뉴캐슬과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈 개막전에서 0대2로 패했다.

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최악의 분위기였다. 'BBC'에 따르면 데 제르비 감독은 "히샬리송은 어떻게 될지 모르겠따. 본인도 여러 차례 떠나고 싶다고 말했다. 단소는 이틀 전에 나를 찾아와 떠나고 싶다고 했다. 사르도 마찬가지다. 사르는 가벼운 부상이지만, 거의 훈련에 복귀할 준비가 돼 있다. 나는 선수들과 좋은 관계를 유지하고 있지만 그들이 떠나고 싶다면 구단에 경제적인 해결책을 제시해야 한다. 그러면 떠날 수 있을 것"이라고 말했다.

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토트넘은 지난 시즌 EPL 17위에 머물렀다. 가까스로 잔류에 성공했다. 올 시즌을 앞두고 얀 폴 반 헤케, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리, 사비우 등을 영입하며 3억 450만 파운드를 투자했다. 하지만 현실은 녹록지 않다. 토트넘은 EPL 개막 두 경기에서 2패를 떠안았다. 브렌트퍼드와의 개막전에선 0대3, 뉴캐슬과의 홈 개막전에선 0대2로 고개를 숙였다. 아직 두 경기를 치렀을 뿐이지만, 순위는 최하위(20위)에 머물러 있다.

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'BBC'는 '토트넘은 부진한 성적을 만회하기 위해 올 여름 3억 파운드 이상을 투자했다. 하지만 개막 후 연패하며 최하위에 머물러 있다. 득점에도 실패했다'고 전했다.

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이 매체는 '8월 초, 데 제르비 감독은 히샬리송의 미래가 불투명하다고 언급했다. 단소의 기회는 제한적일 수 있다. 그는 한 시즌 임대 이적을 노렸지만 토트넘은 거절했다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com