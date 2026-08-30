'대구전 실수' 장호익 등 고참들에 장어덮밥 사준 조성환 부산 감독 "6경기 무승? 원팀으로 이겨낼 것"[K리그2 현장인터뷰]

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"장호익 등 고참들에게 장어덮밥을 사줬다. 선수들이 원팀으로 함께 어려움을 이겨내길 바란다."

조성환 부산 아이파크 감독이 30일 K리그2 24라운드 수원FC 원정을 앞두고 분위기 반등을 열망했다.

시즌 초반 선두를 질주하던 부산은 월드컵 휴식기 이후 흔들렸다. 최근 6경기에서 2무4패로 무승의 늪에 빠지며 리그 6위(승점 40)까지 떨어졌다. 직전 대구전에선 승리를 눈앞에 두고 베테랑 장호익의 실책으로 1대1로 비겼다. 9경기 무패를 달리는 수원FC를 상대로 이날 반전에 도전했다.

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마음을 다스리려 걷고 또 걷다 보니 선수 시절의 최근 몸무게도 찍었었다는 조 감독은 "안될 때는 제주에 있을 때 15경기도 못 이겨봤다. 예기치 못한 일들이 일어나다 보니까 알고도 못 막는 부분도 있고 이야기가 길어지면 핑계밖엔 안될 것같다"며 말을 아꼈다. 그러나 조 감독은 무승 탈출의 자신감을 조심스럽게 드러냈다. "대구전 결과는 좀 아쉽지만 그나마 최근 몇 경기 중에선 공수 밸런스 갖춰 가면서 경기력이 좀 더 나아졌기 때문에 그런 부분을 오늘 경기에 끝까지 휘슬 울릴 때까지 이어간다면 좋을 것같다"고 바랐다. "수원도 능력 있는 선수들이 있고 우리 선수들이 심리적으로 상당히 위축될 수 있는 부분이기 때문에 초반 이른 시간 실점은 허용해선 안된다. 선 실점은 좀더 어려운 경기력으로 또 끌고 갈 수 있다. 마찬가지로 상반기엔 한 골 넣다보면 두 골도 나오고 그런 모습이 있었는데 지금은 한 골 앞서간다고 하면 선수들이 불안해하는 부분도 있어서 다득점이 필요하다"고 강조했다. "선수들이 좀 더 자신감을 가지고 공격적으로 경기 운영을 좀 더 해야한다"고 강조했다.

조 감독은 직전 대구전에서 아쉬운 실수로 승리를 놓친, 수비 베테랑 장호익을 콕 집어 언급하며 친밀감과 믿음을 함께 표했다. "그렇게 준비를 열심히 했는데 어처구니 없이 경험 많은 장호익 선수가 실수를 해가지고 결과를 못 가져올 때는 정말 얄밉더라"면서도 "하지만 앞으로 남은 경기를 위해서는 우리가 이기고 지는 건 다 팀이 이기고 지는 것이기 때문에 한 개인을 탓해선 안된다"고 말했다. "우리 모두 잘 안 될 때 남탓을 하는 것보다는 또 스스로를 돌아보고 발전된 모습을 만들어 가야 한다"고 덧붙였다. "체력 기술 전술 외에도 외적인 분위기가 중요하다. 아무쪼록 우리 선수들이 이런 상황에서 벗어나서 이게 자신감을 갖고 경기하길 바란다"고 말했다. "부담감을 털어내고 말 그대로 마지막 경기라는 생각으로 한 경기 한 경기 승점을 쌓아나가야 한다"고 강조했다.

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"밥이 중요한 건 아니라"면서도 조 감독은 장호익, 안현범 선수 등 고참들에게 장어덮밥을 사준 사실을 살짝 털어놨다. "밥 먹는 분위기가 별로 좋지는 않았지만(웃음) 밥이 중요한 게 아니라 서로 느낌이 통하고 소통하는 게 중요하다"라고 했다. "우리는 7연승도 만들어낸 팀이다. 그 7연승도 한 선수에 의존해서 한 게 아니라 팀으로 만들어낸 것이다. 7연승도 할 수 있지만 7연패도 할 수 있는 게 축구다. 이기지 못하는 경기가 더 길어지지 않도로 원팀으로 뭉쳐서 잘해내야 한다"는 의지를 분명히 했다.

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수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com