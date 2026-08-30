"이렇게 경기한 적 없잖아!" 韓 에이스 이강인 '짝꿍' 바뀌었다…'적장' 세비야 감독 크게 혼쭐→'완패' 엔딩

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[스포츠조선 김가을 기자]아틀레티코 마드리드(스페인)의 '깜짝' 공격 전술 변화에 적장도 크게 놀랐다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 30일(이하 한국시각) 스페인 세비야의 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드 원정 경기에서 3대1로 이겼다. 이로써 아틀레티코 마드리드는 개막 3경기에서 2승1무(승점 7)를 기록, 1위에 랭크됐다. 반면, 세비야(2승1패)는 개막 첫 패배를 기록했다.

이날 아틀레티코 마드리드는 공격진에 약간의 변화를 줬다. 이강인-아데몰라 루크만 대신 이강인-알렉스 바에나를 투톱으로 내세웠다. 이강인 '짝'을 바꿔준 셈이다. 대신 루크만은 왼쪽 측면으로 살짝 이동했다. 오른 측면에선 줄리아노 시메오네가 공격에 가담했다. 상황에 따라선 이강인이 오른 측면으로 이동해 상대를 괴롭히기도 했다.

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카드는 적중했다. 이강인은 킥오프 4분 만에 날카로운 패스로 선제골을 도왔다. 오른쪽 측면에서 볼을 몰고 가던 이강인이 감각적인 왼발 패스로 페널티 지역 안으로 볼을 투입했다. 바에나가 침착하게 오른발 슛으로 득점을 완성했다. 분위기를 탄 아틀레티코 마드리드는 전반 26분 아데몰라 루크만의 추가골로 점수 차를 벌렸다. 전반 33분엔 바에나의 중거리슛으로 3-0 달아났다. 후반 6분엔 이강인의 발끝에서 시작한 루크만의 슈팅이 상대 골망을 흔들었지만, 오프사이드로 취소됐다. 세비야는 후반 21분 미겔 시에라의 득점으로 추격했지만, 승패를 바꾸지 못했다.

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스페인 언론 '아스'에 따르면 경기 뒤 루이스 가르시아 플라자 세비야 감독은 "후반전에 혼신의 힘을 다해 어려운 결과를 뒤집고 싶어했다. 하지만 전반전에는 제대로 적응하지 못했다. 그 대가였다. 다른 팀이었다면 그렇게까지 심하게 당하지 않았을 수도 있다. 우리는 한 골을 넣기 위해 20번의 슈팅을 날렸지만, 상대는 3골을 넣기까지 10번의 슈팅만으로 충분했다"며 "상대는 이번처럼 경기한 적이 없었다"고 토로했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com