강력했던 창, 단단했던 방패...서로 뚫지 못했다! 강원, 포항과 0-0 무승부[K리그1 현장리뷰]

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]강원FC와 포항스틸러스가 승부를 가리지 못했다.

강원과 포항은 30일 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드 경기에서 0대0으로 비겼다.

이번 무승부로 강원(승점 37)과 포항(승점 35)은 승점 1점씩을 나눠 가졌다.

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두 팀은 2위 경쟁권으로 올라서기 위한 치열한 경쟁을 예고했다. 강원은 최근 리그 5경기에서 1승1무3패로 주춤했다. 울산을 잡으며 반등하는 듯 싶었지만, 직전 2경기 대전에 0대3 패배, 광주와 2대2 무승부에 그쳤었다. 월드컵 휴식기 전후로 뜨거웠던 경기력을 다시 끌러올려야 하는 입장이었다. 포항 또한 반등이 필요하기는 마찬가지였다. 5연패를 끊어내고 분위기를 추스렸지만, 경기력은 여전히 올라가야 하는 실정이었다. 다행히 직전 경기에서 제주를 2대1로 잡아내며 반등의 발판을 마련했었다.

홈팀 강원은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 박상혁과 조원우, 중원은 김대원 이유현 김동현 제시가 구성했다. 수비진은 김도현 강투지 이기혁 강준혁이 구축했다. 골문은 박청효가 지켰다.

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원정팀 포항은 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 스리톱에 황서웅 조상혁 원기종, 중원은 니시야 켄토 기성용 김동진이 자리했다. 포백은 어정원 박찬용 전민광 완델손이 구성했다. 골키퍼 장갑은 홍성민이 꼈다.

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강원이 먼저 기회를 노렸다. 전반 3분 좌측에서 올라온 날카로운 크로스, 박스 중앙에서 박상혁이 헤더를 노렸지만, 머리에 닿지 못했다. 포항도 반격했다. 전반 4분 역습 상황에서 원기종이 직접 돌파 후 시도한 침투 패스가 쇄도하는 조상혁 앞으로 조금 길게 향하며 슈팅으로 연결되지 않았다.

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강원은 짜임새 있는 공격으로 포항을 위협했다. 전반 13분 강준혁이 감각적으로 내준 패스를 잡은 김도현이 박스 정면으로 이동했다. 페널티 아크 부근에서 시도한 중거리 슛은 골대 위로 향하고 말았다. 전반 18분에는 프리킥 상황에서 김대원이 절묘하게 올린 킥을 문전으로 쇄도한 이기혁이 헤더로 연결하고자 했지만, 머리에 닿지 못했다.

포항도 점차 강원의 틈을 노렸다. 전반 24분 빠른 전환 패스에 이은 공격, 우측에서 어정원이 올린 크로스를 완델손이 머리로 떨어뜨렸으나, 박스 중앙에 떨어진 공을 누구도 슈팅으로 마무리하지 못하며 기회를 놓쳤다.

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강원이 절호의 기회를 놓쳤다. 전반 33분 좌측을 뚫어낸 후 박스 안에서 공을 잡은 김대원은 반대쪽에서 침투하는 뛰어들어가는 김동현에게 공을 전달했다. 김동현은 슈탕까지 이어갔으나, 앞을 가로막은 완델손의 수비에 막혔다. 전반 43분에는 프리킥 상황에서 수비와 골키퍼의 움직임을 확인한 김대원의 센스 있는 킥이 문전으로 향했으나, 기성용이 몸을 날려 차단했다.

전반은 두 팀 모두 득점 없이 0-0으로 마쳤다.

후반에도 두 팀은 계속해서 서로의 골문을 겨눴다. 후반 7분 박스 우측에서 원기종이 시도한 슈팅은 골문을 조금 벗어났다. 포항이 공세를 유지했다. 후반 9분 역습 상황에서 원기종이 상대 문전까지 엄청난 돌파를 선보였다. 이후 쇄도한 조상혁에게 컷백 패스를 연결했으나, 슈팅은 골대를 벗어났다.

팽팽한 무득점 양상, 득점이 필요했던 두 팀은 후반 초반 변화를 감행했다. 강원은 후반 16분 박상혁을 빼고, 김건희를 넣었다. 포항도 후반 17분 조상혁과 기성용을 빼고 조르지와 김승호를 동반 투입했다.

강원은 김대원의 발끝이 포항 골문을 겨눴다. 후반 21분 김대원이 좌측에서 중앙으로 파고들어 시도한 중거리 슛이 골문을 조금 벗어났다. 포항도 후반 26분 어정원이 박스 정면에서 시도한 중거리 슛이 골키퍼 정면으로 향했다. 후반 27분에는 역습 상황에서 패스를 받은 주닝요가 박스 우측에서 시도한 슈팅은 박청효의 선방에 막혔다. 두 팀은 계속된 공격에도 득점이 나오지 않았다.

결국 경기는 0대0으로 마무리됐다.

강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com