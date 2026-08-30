"델란 700호 축포후 퇴장→수원 10G 무패 역사!" 부산에 2대1역전승,리그 2위 우뚝[K리그1현장리뷰]

수원 골넣는 수비수 델란이 수원 구단 통산 700호골의 주인공이 된 후 골 세리머니를 하고 있다 사진제공=수원FC

프리조의 페널티킥 성공 직후 수원 선수들이 기뻐하고 있다. 사진제공=수원FC

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]수원FC가 델란의 700호 축포 후 퇴장 사태 속에 10경기 무패 대기록을 세웠다.

수원FC는 30일 오후 7시30분 수원종합운동장에서 펼쳐진 하나은행 K리그2 2026 24라운드 부산 아이파크전에서 2대1로 역전승하며 리그 2위로 올라섰다.

라인업

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-수원FC(4-2-3-1)=양한빈(GK)/서재민-델란-이지솔-장영우/이재원-구본철/김도윤-프리조-최기윤-마테우스 바비

-부산 아이파크(4-4-2)=구상민(GK)/조동재-김희승-장호익-안현범/손휘-박혜성-사비에르-가브리엘/김민혁-크리스찬

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전반

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휘슬과 함께 양팀 모두 강력한 공세로 나섰다. 전반 5분 수원 센터백 이지솔의 첫 슈팅이 빗나갔다. 전반 9분 부산의 역습, 조휘가 찍어올린 크로스에 이은 김민혁의 슈팅을 수원 골키퍼 양한빈이 쳐냈다. 슈퍼 세이브. 그러나 첫 골의 전조였다. 곧바로 이어진 전반 10분 손휘의 날선 코너킥에 이은 부산 김희승의 감각적인 백헤더가 골망을 갈랐다. 6경기(2무4패)째 승리가 없던 부산이 '안방 불패' 9경기 무패(5승4무) 수원을 상대로 선제골을 터뜨렸다.

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그러나 직전 김해전서 9경기 무패(5승4무), 팀 최다 타이기록을 세운 수원은 흔들리지 않았다. 전반 23분, 동점골이 나왔다. 박스 정면에서 구본철의 패스를 이어받은 델란이 왼발로 가볍게 골망을 흔들었다. 2013년 프로화 이후 13년 만에 터진 수원FC 통산 700호골. 캐슬파크 전광판에 '700호골' 사인이 떠오르자 수원 팬 포트리스가 뜨겁게 환호했다. 1-1.

전반 26분 수원은 22세 이하 카드 김도윤 대신 정승배를 투입하며 승리를 굳힐 뜻을 분명히 했다. 전반 29분 최기윤의 크로스에 이은 마테우스 바비의 헤더가 살짝 빗나갔다. 전반 34분 득점선두 프리조의 슈팅이 골대를 살짝 벗어났다. 전반 40분 최기윤이 오른쪽 측면을 허물며 날린 기습 슈팅을 구상민이 막아냈다. 전반 41분 이어진 코너킥, 프리조의 코너킥에 이은 구본철의 헤더가 골망을 뚫어냈다. 그러나 골 직전 이지솔과 구상민과 충돌한 장면에 대해 파울이 선언되며 골이 지워졌다. 전반을 1-1로 마쳤다.

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후반

수원은 후반에도 공세를 이어갔다. 후반 2분 이지솔의 프리킥이 부산 구상민의 품에 안겼다. 후반 5분 결정적 장면이 나왔다. 수원 구본철이 박스 끝에서 상대 수비와 경합하다 쓰러졌다. 온필드 리뷰 끝에 부산 김희승이 파울을 했다는 판정에 따라 페널티킥이 선언됐다. 이 찬스를 득점왕 프리조가 놓치지 않았다. 후반 9분 왼발 슈팅이 골망을 흔들며 리그 13호골. 역전골과 함께 수원이 2-1로 앞서나갔다. 후반 20분 부산은 김세훈, 손준석을 투입하며 승부수를 던졌다. 후반 23분 수원은 하정우, 이시영으로 맞불을 놨다. 후반 25분 부산의 프리킥 찬스, 안현범의 슈팅이 골망을 갈랐으나 핸드볼 파울로 골이 취소됐다. 부산이 계속해서 동점골을 노렸지만 기회를 잡지 못했다. 후반 43분 수원의 마지막 교체 카드, 많이 뛴 프리조, 이재원 대신 캡틴 한찬희, 김정민이 그라운드에 들어섰다. 한찬희는 지난 6월 7일 15라운드 천안 원정에서 무릎을 다친 후 2개월 반만의 복귀전에 나섰다. 후반 추가시간 4분, 델란이 김진혁에게 거친 태클을 가하며 레드카드를 받았다. 700호골의 주인공이 퇴장 당하는 초유의 사태가 벌어졌다.

수원FC가 델란의 700호골, 10경기 무패 기록과 함께 2대1로 승리했다. 승점 43점, 리그 2위로 올라섰다. 부산은 이날도 지독하게 운이 따르지 않았다. 7경기 무승 늪에 빠졌다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com