'미쳤다, 이번엔 5골 대폭발' FC서울 환상적인 4연승→선두 질주, 수적 열세 광주에 5-2 대승..'2위와 승점 16점차, 기가 막힌다'

서울 정승원 사진제공=한국프로축구연맹

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선두 FC서울이 파죽의 4연승을 달렸다. 대전-안양-부천에 이어 광주까지 연속으로 물리쳤다. 한 수 아래 광주에 무려 5골을 퍼부었다. 서울은 2위권과의 승점 차를 멀찌감치 벌리며 리그 조기 우승을 위해 질주했다.

서울은 30일 광주월드컵경기장에서 벌어진 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드서 수적 우세를 앞세워 광주를 5대2로 대파했다. 승점 56점의 단독 선두 서울과, 2위 울산 HD(승점 40)의 승점 차는 16점이다. 최하위 광주는 승점 12점이다. 서울이 최근 보여주는 공격의 파괴력과 완성도는 놀랍다. 광주를 상대로 전반에만 3골을 몰아쳐 일찌감치 승부를 갈랐다.

전반 14분 손정범의 선제골로 기선을 잡은 서울은 전반 21분 김진수가 두 번째골, 전반 추가시간 이승모가 세 번째골을 터트렸다. 광주는 전반 33분 최경록이 만회골을 넣었지만 미드필더 김우진이 위험한 태클로 레드카드 퇴장을 당하며 팀을 위기에 빠트렸다. 전반 중반 수적 열세에 놓인 광주는 공간을 내주며 수비가 와르르 무너졌다.

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서울은 최근 K리그에서 가장 좋은 경기력을 보여주고 있다. 탄탄한 수비를 바탕으로 공격의 완성도까지 더해 '무적'으로 통한다. 특히 최근 4연승 과정에서 무더기 골행진을 이어가고 있다. 대전 상대로 4골을 퍼부었고, 안양에는 7대0 역대급 대승을 기록했다. 부천전(1대0) 고비를 넘긴 서울은 광주를 맞아 다시 멀티골을 마구 퍼부었다.

4연승을 달린 서울 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

서울과 광주는 후반전에도 난타전을 이어갔다. 수적 열세에도 광주는 공격적으로 맞불을 놓았다. 광주는 후반 2분 신창무가 두 번째골로 따라붙었다. 서울은 4분 후 정승원이 역습 상황에서 팀의 네 번째 골을 추가했다. 정승원의 시즌 8호골이다. 파상공세를 펼친 서울은 이후에도 안데르손이 득점 행진을 이어갔다. 광주는 후반 10분 안영규까지 퇴장당하며 자멸했다.

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이날 인천에서 벌어진 인천과 전북의 대결은 좀처럼 승부가 갈리지 않았다. 두 팀은 전반전부터 조심스럽게 경기를 운영했다. 서로 선제골을 내주지 않기 위해 모험하지 않았다. 그렇다고 득점 기회가 없었던 건 아니다. 골결정력과 집중력이 떨어졌다. 인천 무고사의 결정적인 슈팅은 전북 골키퍼 송범근 정면으로 향했다. 전북 티아고의 슈팅은 인천 수문장의 선방에 막혔다. 전북 감보아의 전반 38분 득점은 VAR(비디오판독) 후 '노골' 처리됐다.

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서울 이승모 사진제공=한국프로축구연맹

전북과 인천은 후반전에 한골씩 주고 받았다. 전북은 후반 투입된 이승우가 37분 시원한 중거리슛 한방으로 팽팽한 균형을 깨트렸다. 인천은 조커 제르소가 42분 동점골을 뽑아 1대1로 비겼다.

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제주는 이날 홈에서 대전을 3대1로 제압했다. 외국인 선수 아이아스와 치나리, 네게바가 한 골씩 터트려 승리를 이끌었다.

인천=노주환 기자 nogoon@sportschosun.com