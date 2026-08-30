"안정감 갖기 시작해 희망적" 원정에서 귀중한 승점 1점...박태하 감독 "우리가 하고자 하는 것, 잘 나왔다"[현장기자회견]

Advertisement

Advertisement

[강릉=스포츠조선 이현석 기자]"선수들이 경기에 안정감을 갖기 시작해 희망적이다."

포항과 강원은 30일 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드 경기에서 0대0으로 비겼다. 이번 무승부로 강원(승점 37)과 포항(승점 35)은 승점 1점씩을 나눠 가졌다.

경기 후 기자회견에 참석한 박태하 감독은 "홈이 아닌 원정 경기라서 아쉽지만, 승점 1점을 가져와서 진심으로 수고했다는 말을 전하고 싶다. 오랜만에 무실점을 했다. 경기 자체에서 우리가 하고자 하는 것이 잘 나왔다. 조금씩 선수들이 경기에 안정감을 갖기 시작해 희망적이다"고 했다.

Advertisement

포항은 이날 공식전 10경기 만에 클린시트를 거뒀다. 박 감독은 "우리 센터백들이 힘이 좋다. 상대 가수비 뒷공간을 노리는 플레이가 주무기이고 위협적이다. 그 길을 저지할 수 있는 압박이 필요하다고 스트라이커들에게 강조했다. 뒤에 있는 선수들에게도 상대가 돌아서지 못하는 상황을 지속적으로 만들자고 강조했다"고 했다.

포항은 이날 득점은 터지지 않았지만, 공격을 주도한 원기종의 활약이 돋보였다. 여름 이적시장에서 합류했음에도 단숨에 포항 공격에서 한 축으로 자리 잡았다. 박 감독은 "단시간에 팀에 빠르게 녹아들었다. 감독으로서 기분 좋은 일이다. 이호재가 빠져나간 자리를 원기종이 와서 채웠다. 전방에서 상대에게 위협을 줄 수 있는 경기력을 보여줄 수 있게 됐다. 이런 경기를 지속해서 이어갔으면 하는 바람이다"고 했다.

Advertisement

포항은 9월에도 원정 연전을 치러여 할 것으로 알려졌다. 박 감독은 "모든 팀들이 힘들어하는 상황이다. 주중 경기에 체력 부담들을 느낀다. 일주일 공백이 있기에 회복에 집중하겠다. 안전 문제가 우선이다. 팬들이 안전하게 관람할 수 있는 환경이 우선이기에 원정 경기를 진행하는 것이 아쉽지만, 유불리를 떠나서 최선을 다해 잘 치르겠다"고 했다.

Advertisement

강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com