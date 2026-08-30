'10G 무패X2위' 박건하 수원FC 감독 "'700호골 후 퇴장' 델란,칭찬과 쓴소리 중 뭘 먼저 해야할지"[K리그2 현장 일문일답]

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"700호 골 델란에게 축하와 쓴소리를 함께 해주고 싶다."

박건하 수원FC 감독이 30일 K리그1 24라운드 부산 아이파크전에서 2대1로 승리한 후 팀 통산 700호골의 주인공이 된 델란을 향한 칭찬과 쓴소리를 함께 건넸다.

수원FC는 이날 전반 10분 부산 김희승에게 선제골을 내줬지만 전반 23분 델란의 동점골, 후반 9분 프리조의 역전골에 힘입어 2대1 승리와 함께 팀 최다 10경기 무패 기록(6승4무)을 세웠다. 안방 캐슬파크에서 10경기 무패(6승4무), 올 시즌 불패 기록과 함께 리그 2위로 올라섰다. 700호 골의 기록은 박 감독의 기대대로 '그동안 골을 안 넣은 선수' 수비수 델란에게 돌아갔다. 델란은 이날 공수에서 맹활약했으나 후반 추가시간 4분, 김진혁에게 거친 태클을 가하며 퇴장 당해 아쉬움을 남겼다.

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승리 후 박 감독은 "홈에서 응원해주신 팬분들께 감사드린다. 덕분에 승리할 수 있었고 계속해서 흐름을 이어갈 수 있었다"며 감사를 표한 후 "오늘 700호 골을 넣은 델란에게 축하도 하고 싶고 쓴소리도 한마디 하고 싶다"고 했다. "팀 통산 700호 골이라는 의미 있는 골을 넣어서 축하한다. 하지만 마지막 상황에서 본인은 일부러 그러진 않았겠지만 그런 부분에선 좀더 냉정한 모습이 필요하다. 이 부분은 쓴소리를 해야 한다"고 덧붙였다.

10경기 무패, 안방 불패(10경기 6승4무)에 대해선 "시즌 시작할 때 선수들에게 홈에선 절대 지지 말자, 홈팬들 앞에선 지지 말자고 했다. 그런 부분들이 지켜졌다. 우리 선수들과 스태프들이 노력한 결과다. 계속해서 홈에선 지지 않는 모습을 보여주겠다"고 답했다. 이날 후반 막판 캡틴 한찬희가 프리조를 대신해 그라운드에 들어섰다. 6월 천안전 이후 두달여 만의 복귀전에 대해 박 감독은 미안함과 고마움을 함께 전했다. "부상 이후 오랜만에 경기 출전했는데 개인적으로 감독으로서 한찬희 선수에게 미안함이 있다"면서 "주장이다 보니 경기에 나가고 싶은 마음이 있을 것이다. 그런 부분을 전혀 내색하지 않고 팀을 위해 뒤에서 희생하면서 선수, 동료들을 독려하는 부분이 수원FC가 지금 좋은 흐름으로 가는 데 큰 힘이 됐다. 미안하다, 고맙다는 말을 해주고 싶다"고 했다. 아래는 박건하 수원FC 감독의 경기후 일문일답 전문이다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.

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-경기 총평

일단 홈에서 응원해주신 팬분들께 감사드린다. 덕분에 승리할 수 있었고 계속해서 흐름을 이어갈 수 있었다. 오늘 700호 골을 넣은 델란에게 축하도 하고 싶고 쓴소리도 한마디 하고 싶다. 축하를 먼저 하고 싶다. 오늘 경기전에도 선수들에게 얼마나 중요한 경기인지 인지시켰고 최근 부산이 결과가 안나오기 때문에 정신적으로 준비 잘했던 부분이 있었다. 하지만 우리도 준비한 수비적인 부분, 공격적인 부분이 전반전은 잘 나왔다. 전반에 먼저 실점 했지만 동점골, 역전골까지 터뜨린 부분이 좋았다. 하지만 그 이후에 의도치 않게 내려서서 상대에게 공간을 주고 했던 부분은 아쉽다. 오늘 굉장히 힘든 상황에서 선수들이 기술적, 전술적인 부분보다 정신적으로 잘 이겨내지 않았나 하는 생각이 든다. 팀에게도 마찬가지고 선수들에게 값진 승리다. 경기를 나가지 못하는 선수들도 준비를 잘해줘서 좋은 결과가 있었다. 선수들에게 고생했다, 고맙다는 말을 해주고 싶다.

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-델란에게 어떤 칭찬과 쓴소리를 해주고 싶으신지.

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델란이 부상이 있었다. 공백이 있었다. 컨디션 부분이 있어서 걱정했다. 최근에 경기를 하면서 오늘은 더 좋은 모습을 보여줬다. 팀 통산 700호 골이라는 의미 있는 골을 넣어서 축하한다. 하지만 마지막 상황에서 본인은 일부러 그러진 않았겠지만 팀을 위해 하다보니 좀 과격한 태클이 나왔는데 그런 부분에선 좀더 냉정한 모습이 필요하다. 이 부분은 쓴소리를 해야 한다. 칭찬과 쓴소리를 뭘 먼저할지 생각해보겠다.

-10경기 무패도 기록이지만 올 시즌 안방 무패(10경기 6승4무)다.

시즌 시작할 때 선수들에게 이야기한 것이 홈에선 지지 말자, 홈팬들 앞에선 지지 말자고 했다. 선수들에게 동기를 주기 위해 한 것이다. 그런 부분들이 지켜졌다. 우리 선수들과 스태프들이 노력한 결과다. 중요한 부분이다. 계속해서 홈에선 지지 않는 모습을 보여주겠다.

-경기 후 심판과 어떤 이야기를 나눴나.

델란 퇴장 전에 서재민 선수가 상대 손을 낚아채서 저희가 볼 때는 파울로 봤다. 그 파울을 불지 않은 이후에 델란의 퇴장이 나와서 그 이야기를 했다.

-센터백 이지솔 선수가 오늘 공격적으로 올라가는 모습이 많았는데 감독님의 지시였나.

저는 그렇게 수비수가 공격 올라가는 것을 선호하진 않는다. 전반 초반 타이밍상 본인이 나가기로 생각한 것같다. 문제 없다. 좋은 판단이다. 다만 슈팅이 좀더 빨랐어야 한다.(웃음) 오늘 이지솔 선수가 오랜만에 선발이었다. 염색도 했는데 염색할 때 잘 된다고 하더라. 이번 경기가 정말 마지막인 것처럼 준비하겠다고 했다. 간절함이 있었구나 생각했고 믿고 선발로 내세웠다. 오늘 공격한 것보다 수비에서 큰 역할 해준 부분들이 감독으로서는 고맙다.

-델란 퇴장으로 인한 센터백 운용에 어려움은 없는지.

이현용은 경고 누적이고 조진우 선수는 약간의 부상이 있었는데 복귀해서 훈련중이다. 델란 선수가 부상으로 없을 때도 조진우 이현용 이지솔이 잘해줬다. 백을 잘 메워줄 것이라 믿는다.

-캡틴 한찬희가 후반 막판 교체로 나왔다. 6월 이후 오랜만에 컴백했다.

부상 이후 오랜만에 경기 출전했는데 개인적으로 감독으로서 한찬희 선수에게 미안함이 있다. 주장이다 보니 경기에 나가고 싶은 마음이 있을 것이다. 그런 부분을 전혀 내색하지 않고 팀을 위해 뒤에서 희생하면서 선수, 동료들을 독려하는 부분이 수원FC가 지금 좋은 흐름으로 가는 데 큰 힘이 됐다. 미안하다, 고맙다는 말을 해주고 싶다.