"훌륭한 선수 보유" '제2 이강인' 김민수, 레인저스 데뷔전 긍정 평가 폭발 '인상적→더 많은 것 보여줄 것으로 기대'

사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'제2 이강인' 김민수가 성공적인 레인저스(스코틀랜드) 데뷔전을 치렀다.

데릭 매킨스 감독이 이끄는 레인저스는 30일 오후 8시(이하 한국시각) 스코틀랜드 애버딘의 피토드리 스타디움에서 열린 애버딘과의 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어십 원정 경기에서 1대0으로 이겼다. 개막 세 경기 만에 첫 승리를 거머쥐었다. 앞선 두 경기에선 1무1패를 기록하는 데 그쳤다.

사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

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김민수는 레인저스 이적 '오피셜' 불과 3일 만에 선발로 출격했다. 레인저스는 27일 구단 채널을 통해 '지로나(스페인)에서 뛰던 김민수와 1년 연장 옵션이 붙은 4년 계약을 했다'고 공식 발표했다.

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기대감이 높다. 현지 언론에 따르면 레인저스는 김민수 영입을 위해 바이아웃(이적 보장 최소 이적료) 1000만 유로를 투자했다. 이는 레인저스 역사상 두 번째로 비싼 이적료다. 데릭 매킨스 레인저스 감독은 "김민수는 뛰어난 재능과 기술, 강인한 에너지를 갖췄다. 무엇보다 발전하고자 하는 의지가 강하다"고 기대감을 드러냈다. 김민수는 레인저스에서 등번호 '10번'을 부여받았다.

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선발로 나선 김민수는 상대의 거친 수비를 뚫고 공격에 나섰다. 전반 38분엔 영리한 움직임으로 상대를 따돌리고 공격했지만, 상대 수비에 막혔다. 그는 프리킥 키커로도 나섰지만 기대했던 공격 포인트를 기록하지 못했다. 그는 후반 27분 요코타 다이스케와 교체돼 벤치로 물러났다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 김민수는 이날 72분 동안 터치 44회, 패스 성공률 96%(23/24), 유효 슈팅 1회, 기회 창출 2회 등을 기록했다.

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현지에선 긍정 평가가 나왔다. 영국 언론 'BBC'는 문자 중계를 통해 '레인저스가 김민수라는 훌륭한 선수를 보유하고 있다는 것은 충분히 알 수 있을 것 같다. 그는 스코틀랜드 데뷔전에서 기대에 부응하는 모습을 보여줬다'며 '날카로운 움직임과 밝은 표정을 보여줬다. 공격적인 플레이를 펼쳤다. 경기 초반 득점 기회도 있었다. 김민수의 활약은 인상적이었고 앞으로 더 많은 것을 보여줄 것으로 기대된다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com