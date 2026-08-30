'7G 무승 늪'조성환 부산 감독 "모든 답은 운동장에...운탓으로 치부하지 않겠다"[K리그2 현장 인터뷰]

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"운 탓으로 치부하지 않겠다."

조성환 부산 아이파크 감독은 수원FC전 패배 후 7경기 무승을 냉정하게 바라봤다. 부산은 30일 오후 7시30분 수원종합운동장에서 펼쳐진 K리그2 24라운드 수원FC 원정에서 전반 10분만에 김희승이 세트피스 찬스에서 환상적인 헤더골을 성공시키며 앞서나갔다. 그러나 전반 23분 델란, 후반 10분 프리조에게 연속골을 내주며 1대2로 역전패했다. 후반 프리조에게 페널티킥을 내준 장면, 박스 경계선에서의 파울이 온필드 리뷰를 거쳐 페널티킥으로 이어졌고 상대 동점골, 역전골 이후에도 부산은 분투를 이어갔지만 결정력 부재 속에 후반 막판 안현범의 골이 핸드볼 파울로 지워지는 불운까지 겹쳤다.

운이 따르지 않는 것 아니냐는 말에 조 감독은 정색했다. "운이라고 생각하지 않는다. 소극적인 자세 탓이다. 예측도 반응도 늦고 경직되고 이런 부분에서 문제가 있다. 문제도 운동장에 있고 답도 운동자에 있다. 더 발전해야 한다. 운으로 치부하지 않겠다"

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조 감독은 "원정 응원와주신 팬들의 기대에 부응하지 못해 죄송하다. 오랫동안 감독 하면서 이기지 못한 시간들이 있었는데 알면서 제 노하우를 더 전달해서 이해시키고 결과를 만들어내는 끊임없이 도전해야 한다. 7-8월은 이제 갔고 9월을 맞이하면서 중요한 것은 '할 수 있다'는 마음가짐이다. 그런 마음이 태도로 나오고 결과가 나올 것"이라고 말했다. "상반기 7연승할 때처럼 좋은 생각을 갖고 돌아오는 홈경기에서 첫 발을 내딛는 상황을 만들어야겠다"고 다짐했다. 7경기 무승에 대해선 "전술, 교체 타이밍, 선수 개인의 실수일 수도 있다. 반전을 꾀해야 한다. 선수들이 두려워하지 않고 적극적인 자세로 할 수 있다는 생각과 7연승했던 자부심과 태도로 임하면 발전된 결과과 있을 것"이라고 답했다. 오늘 경기에서 다음 경기를 기대할 만한 태도가 있었느냐는 질문에 조 감독은 냉정하게 답했다. "벤치에서 그런 모습은 못봤다. 안산전의 거듭된 플레이, 심리적인 부분과 미스가 나왔다. 리뷰를 통해 반복된 상황들이 안나오게 해야 하고, 저도 전술, 교체타이밍에 대해 저 스스로 돌아봐야 한다. 전술적으로 저도 대응이 좋았던 것같지 않고 선수들도 애쓰는 모습을 보였지만 성과없는 빈공이었다"고 말했다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.