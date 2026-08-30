"마르무시 꺼지라 하더니" 토트넘 팬들의 맹비난…마티스 텔, EPL 역사상 최악의 프리킥 '조롱'

사진=중계영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 최악의 프리킥이라는 오명을 쓴 마티스 텔에 대한 비난이 쏟아지고 있다.

영국 더선은 30일(한국시각) '마티스 텔이 형편없는 프리킥으로 조롱을 받았다'며 '토트넘 팬들은 텔에게 맹렬한 비난을 쏟아냈다'고 보도했다.

텔은 이날 열린 EPL 2라운드 뉴캐슬 유나이티드전에서 팀이 0-1로 뒤지던 후반 22분 귀중한 프리킥 기회를 그대로 날려버렸다. 그의 슈팅은 터무니 없이 골문 위로 솟구쳤고, 관중석에서는 탄식이 터져나왔다.

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로이터연합뉴스

경기가 끝난 후 텔은 형편없는 프리킥을 찼다는 죄로 집중포화를 받고 있다. 토트넘은 해당 경기에서 뉴캐슬에게 0-2로 패배했다. EPL 개막 후 2연패에 빠지면서 강등권으로 떨어졌다. 최악의 출발을 보이면서 팬들의 분노는 극에 달했고, 텔은 화풀이 대상이 됐다.

매체는 '텔만이 뉴캐슬을 상대로 끔찍한 경기를 펼친 토트넘 선수였던 것은 아니다'면서도 '그는 그중에서도 특히 형편없는 한 장면 때문에 집중적으로 비난을 받았다'고 전했다. 이어 '분노한 토트넘 팬들은 곧바로 사회관계망서비스(SNS)로 몰려들어 텔을 맹비난했다'며 '로베르토 데 제르비 감독에게 그를 경기에서 빼라고 요구했다'고 덧붙였다.

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팬들은 "EPL에서 나온 프리킥 중 최악이다", "웃긴 건 텔이 오마르 마르무시에게 꺼지라고 하면서 저걸 찼다는 거다", "데 제르비는 지금 당장 텔을 빼야 한다" 등 부정적인 반응을 쏟아냈다.

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EPA연합뉴스

텔은 지난 시즌 EPL 31경기에 출전해 4골을 기록한 뒤 이번 시즌을 맞이했다. 좋지 못한 성적임에도 불구하고, 데 제르비 감독의 선택을 받으면서 시즌 초반 기회를 받고 있다. EPL 2경기 만에 텔이 비난의 중심에 서면서 향후 출전 기회를 장담할 수 없는 상태다. 토트넘은 여름 이적시장에서 공격진을 대폭 강화했지만, 지난시즌처럼 여전히 답답한 공격력을 보이고 있다. 이번 시즌 단 한골도 넣지 못하고 있어 텔 등 공격수들의 분발이 필요한 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com