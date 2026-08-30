'핵심' 이기혁부터 이승원-신민하까지...AG 차출 공백 큰 강원, 정경호 감독 "금메달 따오길 바래"→"3명 공백 준비하고 있었다"

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]정경호 감독은 아시안게임 차출 공백 여파에도 제자들의 선전을 먼저 기원했다.

강원과 포항은 30일 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드 경기에서 0대0으로 비겼다. 이번 무승부로 강원(승점 37)과 포항(승점 35)은 승점 1점씩을 나눠 가졌다.

경기 후 기자회견에 참석한 정경호 강원 감독은 "주말 경기에 많은 팬들이 응원해줬는데 승점 1점만 따낸 것이 죄송스럽다. 선수들은 최선을 다했다. 준비한대로 경기를 잘했다. 득점할 수 있을 때 득점을 해야 한다. 득점할 방안들 소통해서 만들어야 할 것 같다. 오늘 무실점을 막은 것은 잘했다고 말해주고 싶다. 포항도, 우리도 잘 준비한 것 같다. 득점이나 결정력에서 차이를 못 만든 것이 무승부로 이어졌다"고 했다.

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이어 "아시안게임에 나서는 선수들이 있다. 이기혁, 신민하, 이승원이 대표팀에 차출된다 이번 대회에 가서 꼭 금메달을 따오길 바란다. 마지막 경기를 뛴 이기혁을 비롯해 세 선수에게 너무 감사하다고 다시 얘기해주고 싶다"고 했다.

강원은 핵심인 이기혁과 이승원, 신민하가 빠진 공백을 채우는 것이 향후 일정에서 관건이다. 이미 체력적인 부담이 있는 상황, 빈자리까지 채우는 것은 확실히 부담이다. 정 감독은 "들어오는 선수들이 잘 채워줄 수 있도록 우리가 준비를 잘 할 것이다. 9월에 3명이 나간다는 걸 이미 알고 있었기에 이미 준비는 하고 있었다. 이제부터 승점 관리가 중요하다. 앞으로 있을 경기에 승점을 얼마나 가져오느냐가 중요할 것 같다"고 했다.

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득점에서 아쉬움은 이날 포항을 상대로도 무득점에 그치며 해결하지 못했다. 정 감독은 "호흡인 것 같다. 우리가 세밀하게 호흡해야 한다. 상대가 라인을 내렸을 때, 우리가 얼마나 디테일하고 세밀하게 하느냐의 차이다. 날카로운 게 떨어진 부분들이 없지 않아 있다. 일주일 정도 준비할 시간이 있다. 선수들과 득점하는 부분에 많은 소통이 필요해 보인다"고 했다.

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강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com