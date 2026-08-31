2위와 격차 벌리는 '선두' 수원, 강성진+브루노 실바+두비츠카스까지 터졌다

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[스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 안정궤도에 진입하는 분위기다. 수원은 29일 김포솔터축구장에서 열린 김포FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 24라운드에서 4대1로 대승했다. 수원은 최근 7경기에서 4승3무, 무패를 달리며 승점 47점(14승5무4패)로 2위권과의 격차를 벌렸다.

우승과 승격을 향해 순항하고 있다. 특히 최근 7경기에서 공격력이 살아난 게 고무적이다. 김포전과 지난달 25일 부산 아이파크전에서 4골을 몰아친 것을 비롯해, 무려 14골을 기록했다. 경기당 2골이다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다.

김포전에서는 소득도 있었다. 터져줘야 하는 선수들이 터졌다. 강성진이 살아났고, 브루노 실바와 두비츠카스가 각각 시즌 첫 골과 데뷔골을 넣었다. 이정효 감독 부임 후 첫 두 경기에서 모두 선발로 출전하는 등 주목을 받던 강성진은 이후 부상과 부진이 겹치며 제 몫을 하지 못했다. 단 1골을 넣는 데 그쳤다.

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하지만 이날 강성진은 멀티골을 폭발시켰다. 전반 6분 환상적인 솔로골을 터뜨렸다. 페널티박스 앞 오른쪽에서 패스를 받은 그는 김포 수비진 사이로 돌파를 시도했다. 중앙으로 향하던 강성진은 슈팅 타이밍이 나오자 과감하게 때렸고, 그대로 골망을 갈랐다. 기세를 탄 그는 후반 추가시간 쐐기골까지 넣었다.

브루노 실바는 후반 7분 왼쪽에서 과감하게 중앙으로 파고들며 막을 수 없는 궤적의 슈팅을 날렸다. 시즌 첫 골이었다. 브루노 실바는 올 시즌 부침이 심했다. 시즌 초반 부상 등으로 기회를 얻지 못했다. 여름이적시장을 통해 타 팀으로 이적이 유력했다. 하지만 이 감독이 면담 후 잔류를 요청했고, 브루노 실바는 다른 선수가 됐다. 후반기 특유의 폭발적인 스피드가 살아나며 수원 공격을 이끌었다. 돌격대장 역할을 톡톡히 하던 브루노 실바는 마침내 골맛까지 봤다.

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두비츠카스는 후반 35분 김포가 제대로 공을 걷어내지 못한 볼을 잡아 침착하게 마무리했다. K리그 데뷔골이었다. 올 여름 일류첸코를 화성FC로 보낸 수원은 대체자로 두비츠카스를 영입했다. 데뷔전이었던 충북청주전에서 결승골을 넣었지만, 석연찮은 판정으로 '노골'이 선언됐다. 이후 골맛을 보지 못했다. 루이스까지 영입되며 입지가 줄어드는 듯했다. 그러나 이날 데뷔골로 이 감독의 눈도장을 찍었다.

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수원은 지난 라운드 천안시티전에서 데뷔골을 넣은 루이스를 비롯해 살아나고 있는 페신, 여기에 강성진, 브루노 실바, 두비츠카스까지 골맛을 보며 우승과 승격을 향한 큰 동력을 얻었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com