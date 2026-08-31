'찾았다, 제2의 박지성!' 160억짜리 준비된 기대주 김민수, 단 하루 훈련하고 레인저스 만점 데뷔전 '대찬사'…이런 선수가 아시안게임 탈락 '아이러니'

출처=레인저스 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]특급 기대주 김민수(20·레인저스)가 새 소속팀 데뷔전에서 환상적인 퍼포먼스를 펼치며 한국 축구에 새로운 희망의 등불을 밝혔다.

김민수는 30일(한국시각) 스코틀랜드 애버딘의 피토드리 스타디움에서 열린 애버딘과의 2026~2027시즌 스코티시 프리미어십 3라운드 원정경기에서 레인저스 데뷔전을 치렀다. 김민수는 이달 스페인 지로나에서 이적료 1000만유로(약 160억원)에 레인저스로 이적해 에이스를 상징하는 등번호 10번 유니폼을 받았다.

4-2-3-1 포메이션의 중앙 공격형 미드필더로 선발 출전한 김민수는 후반 27분 일본 출신 요코타 다이스케와 교체될 때까지 72분간 이보다 더 좋을 수 없는 활약을 펼치며 레인저스 팬의 눈도장을 확실히 찍었다. 데릭 매킨스 레인저스 감독은 1대0 승리한 경기를 마치고 "단 하루 훈련만으로 출전 기회를 얻는 것은 쉽지 않다. 하지만 김민수는 어제 애버딘에서 한 훈련에서 내가 (선발)결정을 내릴 수 있을 만큼 충분히 좋은 모습을 보였다"라고 극찬을 아끼지 않았다. 김민수가 새로운 팀 적응도 필요없이 빠르게 두각을 드러냈다는 건 그만큼 준비가 된 인재라는 걸 의미한다.

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출처=레인저스 SNS 캡쳐

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김민수는 전반 8분 상대 진영에서 패스를 받아 저돌적으로 페널티 아크로 파고들었다. 상대 수비수가 압박에 나섰지만, 재차 공을 빼앗아 직접 왼발슛으로 골문을 두드렸다. 공은 발등에 제대로 임팩트 되어 골문 쪽으로 날아갔으나, 골키퍼 정면으로 향하며 막혔다.

첫 유효슈팅이 주는 자신감은 컸다. 전반 19분, 이번엔 오른발 중거리 슈팅으로 선제골을 노렸다. 김민수는 상대 파이널 서드 가운데 지점과 양 측면을 활발하게 오가며 공격을 진두지휘했다. 이미 몇 개월간 레인저스에서 뛴 선수처럼 편안하게 팀에 녹아드는 모습, '해버지' 박지성이 떠오르는 저돌적인 움직임과 적극적인 압박도 인상적이었다. 38분, 박스 안 우측 대각선 지점에서 때린 왼발슛도 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 전반은 득점없이 0-0으로 끝났지만, 김민수의 활약 만큼은 강한 인상을 남겼다. 영국공영방송 'BBC'는 애버딘과 레인저스전의 전반 키플레이어로 김민수를 꼽았다. 전반 45분간 26번의 볼 터치 중 상당수가 애버딘 페널티 박스 외곽 중앙 지역에서 이뤄졌다는 점을 집중 조명했다.

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0-0 동점으로 맞이한 후반 11분, 상대 박스 외곽 가운데 지점에서 프리킥 기회를 얻었다. 김민수는 직접 키커로 나서 제법 먼 거리였지만 골문 우측 상단을 노린 오른발 직접 프리킥으로 골을 노렸다. 공은 빨랫줄처럼 빠르게 날아갔지만 상대 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다. 레인저스는 후반 24분 로렌스 샹클랜드의 페널티킥 선제골로 1-0으로 앞서나갔다. 김민수는 팀이 득점을 한 직후 교체돼 벤치로 물러났고, 레인저스는 그대로 1대0 승리하며 시즌 마수걸이 승을 거뒀다. 1승 1무 1패 승점 4점을 기록하며 7위로 점프했다. 이날 김민수는 '승리의 파랑새'였다.

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김민수, 애버딘전 전반 터치맵. 출처=BBC

김민수에 대한 찬사가 따랐다. 'BBC'는 "김민수와 제이디 가사마가 불안정한 팀에서 인상적인 활약을 펼쳤다"라고 평했다. 전 에버턴 공격수 제임스 맥파든은 'BBC'를 통해 "김민수는 날카로운 모습과 밝은 표정을 보여줬다. 공격적으로 전진하려는 의지가 강했으며, 경기 초반에 득점할 수도 있었다"라며 앞으로 더 좋은 모습을 보여줄 것으로 기대된다고 밝혔다. 전 에버턴 미드필더 데렉 퍼거슨은 "김민수는 수비수를 따돌리고 빠져나가는 멋진 기술을 가지고 있다"며 "레인저스의 경기력이 목요일 경기 이후 훨씬 좋아졌다"라고 '김민수 효과'에 대해 평했다.

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김민수는 4개의 슈팅, 3개의 유효슈팅뿐 아니라 볼터치 44회, 키패스 2개, 리커버리 5개, 인터셉트 1개, 드리블 성공 3개, 지상경합 성공 3개, 크로스 성공 1개, 볼 운반 거리 106.6m, 패스 성공률 96%(23회 성공) 등 공격 과정과 압박, 경합 등 다양한 분야에서 군더더기없는 모습을 보였다. 통계업체 '소파스코어' 평점 7.2점.

출처=레인저스 SNS 캡쳐

매킨스 감독은 "김민수는 날카롭고, 열정이 넘쳤다. 재능도 뛰어나다"며 "민수, 가사마, 커티스처럼 공을 운반하는 능력이 뛰어나고 스피드도 빠른 선수들이 팀에 있으면 수비수들은 오로지 수비에만 집중할 수 있다"며 "민수의 빠른 스피드가 로렌스의 경기력 향상에도 도움이 되었다"라고 말했다.

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한편, 양민혁과 2006년생 동갑내기인 김민수는 다음달 개막하는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 최종명단에 포함되지 않았다. 이민성 아시안게임 축구대표팀 감독은 2선 공격수 포지션에 '와일드카드 듀오' 양현준(셀틱)과 엄지성(스완지시티), 양민혁(베스테를로), 배준호(스토크시티), 박승수(뉴캐슬) 등을 뽑았다. 김민수는 공식적인 청소년 대표 경력이 없다. '숨은 기대주'가 서서히 한국 축구의 새로운 희망으로 떠오를 조짐이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com