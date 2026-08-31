손흥민 가고, 부정적 소식만 한가득→토트넘, 英서 가장 고생하는 팬덤 선정…득표율 무려 20% 압도적 1위

손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 팬들이 압도적인 투표 결과로 잉글랜드에서 가장 고생하는 팬덤에 선정됐다. 손흥민이 떠난 뒤 토트넘에는 부정적인 소식만이 이어지고 있다.

영국 스퍼스웹은 30일(한국시각) '토트넘 팬들이 씁쓸하면서도 굴곡 많았던 몇 년을 보낸 끝에, 이제 잉글랜드 축구에서 가장 고생을 많이 한 팬들로 선정됐다'고 전했다.

토트넘은 손흥민을 마지막으로 역사적인 암흑기에 빠졌다. 2025년 토트넘 팬들의 환호는 절정에 달했다. 주장 손흥민을 필두로 토트넘은 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 트로피를 들었다. 2008년 이후 첫 트로피를 들어 올린 것에 팬들은 열광했다.

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로이터연합뉴스

그러나 이는 마지막 팬들의 웃음이었다. 손흥민은 이후 팀을 떠났고, 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 강등 위기를 맞았다. 막판 부진했던 손흥민이지만, 시즌마다 두 자릿수 득점은 넣어줬기에 떠난 후의 빈자리가 특히나 컸다. 지난 시즌 토트넘은 EPL 17위로 겨우 강등을 면했다. 토트넘은 이번 시즌을 앞두고 대대적인 영입을 추진하면서 팬들의 기대감을 키웠다. 시즌이 시작되자 토트넘은 리그 2연패에 빠졌다. 현재 순위는 20위로 리그 꼴찌다.

토트넘 팬들은 한 매체가 조사한 설문조사에서 19.7%의 득표율을 기록하며 압도적인 1위를 차지했다. 2위 셰필드 웬즈데이(6.7%)보다 세 배 넘는 수치다. 3위는 6.2%의 맨체스터 유나이티드였으며, 에버턴(5.3%)이 그 뒤를 이었다. 설문에 참여한 5명 중 1명이 토트넘을 뽑은 셈이다.

EPA연합뉴스

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프리미어리그 팬들 가운데에서는 28.4%가 토트넘을 뽑았다. 심지어 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 팬들도 13.2%가 토트넘을 잉글랜드 축구에서 가장 고생하는 팬층으로 지목했다. 라이벌팀인 아스널 팬들의 45.5%가 같은 답을 내놓았다.

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이번 시즌 토트넘 팬들의 바람은 팀이 지난 시즌보다 훨씬 나은 모습을 보여주는 것이다. 개막전에서 브렌트포드에게 0-3으로 패배했고, 2라운드에서는 뉴캐슬에게 0-2로 졌다. 올여름 막대한 자금을 투자했음에도 기대치는 더욱 낮아지고 있다. 토트넘은 이번 시즌에도 강등 경쟁을 할 가능성이 크다. 토트넘 팬들이 내년 설문조사에서도 잉글랜드에서 가장 고생하는 팬덤으로 남을지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com