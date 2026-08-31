'역대급 반전' 래시포드 파격 소식! 아스널 이적 가능성→맨유는 난색…매각 대가로 1118억 요구

마커스 래시포드. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널이 마커스 래시포드를 영입을 추진한다는 소식이다. 맨체스터 유나이티드는 난색을 표하고 있다.

영국 더하드태클은 30일(한국시각) '아스널은 여름 이적시장 막판에 맨유의 공격수 마커스 래시포드 영입을 추진할 예정이다'고 보도했다.

바르셀로나에서 임대 복귀한 래시포드는 현재 아스널의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 아스널은 이적시장 마감을 앞두고, 측면 공격수 보강을 노리고 있다. 래시포드도 영입 대상 중 하나다. 맨유는 래시포드를 매각하는 대가로 약 6000만파운드(약 1118억원)를 요구할 예정이라고 한다.

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물론 맨유는 래시포드를 아스널에 판매하는 것을 꺼릴 수밖에 없다. 맨유는 마이클 캐릭 체제에서 이번 시즌에도 상위권을 노린다는 포부를 갖고 있다. 직접적인 경쟁 상대인 아스널에게 래시포드를 보내는 것에 부담을 느끼는 상황이다.

래시포드는 지난 시즌 바르셀로나에서 수준급의 기량을 보였다.

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매체는 '래시포드는 지난여름 맨유에서 한 시즌 임대 계약으로 바르셀로나에 합류한 뒤 2025~2026시즌 인상적인 활약을 펼쳤다'며 '지난 시즌 모든 대회를 통틀어 49경기에서 14골 14도움을 기록했다'고 설명했다.

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EPA연합뉴스

래시포드는 인상적인 활약에도 불구하고 바르셀로나로의 완전 이적이 무산됐다. 바르셀로나가 그를 대신해 앤서니 고든을 영입했기 때문이다.

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아스널의 래시포드에 대한 관심은 전술적인 측면에서도 충분히 타당성이 있다. 크리스토스 촐리스가 좋은 모습을 보여주고 있지만, 그는 레안드로 트로사르의 빈자리를 대체한 선수다. 가브리엘 마르티넬리가 떠날 가능성이 커지면서 그의 빈자리를 메울 선수가 필요하다. 래시포드는 마르티넬리의 빈자리를 대체하고, 촐리스의 대안으로도 활용할 수 있는 카드다. 중앙 공격수로도 뛸 수 있다.

로이터연합뉴스

아스널이 적극적으로 래시포드 영입을 추진해 성공을 거둘지 주목된다.

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매체는 '맨유가 아스널과의 거래를 꺼린다면, 이적 성사의 유일한 방법은 아스널이 6000만파운드를 지불하는 것'이라며 '이 금액이 이적시장 마감 전에 거래가 성사되는 것을 가로막는 장벽으로 자리 잡고 있다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com