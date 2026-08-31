제주스 바르셀로나 입성 초임박! 'BBC 피셜' 이적료 160억…메디컬 테스트 예정 '팀 훈련 불참'

가브리엘 제주스. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]바르셀로나가 아스널의 공격수 가브리엘 제주스 영입 협상을 마무리하고 있다.

영국 BBC는 30일(한국시각) '바르셀로나가 제주스를 860만파운드(약 160억원)에 영입하는 계약에 근접하고 있다'고 보도했다.

제주스의 이적 협상은 상당히 진전 단계에 접어든 것으로 알려졌다. 세부적인 사항을 최종적으로 마무리해야 하는 부분은 아직 남아 있지만, 이적시장 마감 전까지 이적이 완료될 것으로 예상된다.

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매체는 '나폴리도 제주스에게 관심을 보였지만, 그는 바르셀로나에 합류할 예정이며 메디컬 테스트를 받기 위해 이동할 예정이다'고 전했다.

제주스는 지난 2022년 맨체스터 시티에서 아스널로 이적했다. 이후 아스널에서 123경기에 출전해 32골과 22도움을 기록했다. 앞서 미켈 아르테타 아스널 감독은 제주스가 애스턴 빌라와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기를 앞두고 팀 훈련에 참여하지 않고 있다고 확인했다.

AFP연합뉴스

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제주스는 이번 여름 바르셀로나가 프리미어리그 구단에서 영입하는 세 번째 선수가 될 예정이다. 앞서 바르셀로나는 뉴캐슬에서 앤서니 고든, 맨체스터 시티에서 로드리를 영입했다.

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한편, 바르셀로나는 아틀레티코 마드리드의 공격수 훌리안 알바레스 영입은 포기한 것으로 알려졌다. 알바레스는 아스널의 영입 대상이기도 하다. 아틀레티코는 알바레스와 관련해 같은 스페인 라리가 구단인 바르셀로나와는 협상하지 않을 것이라고 강조했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com