"이게 왠 횡재냐" 아스널高→바르셀로나大 진학 사례 또 등장…'전력 외' 제주스, '강제잔류' 알바레스 대체자 깜짝 낙점. 이적료 160억에 오피셜 임박

출처=파브리시오 로마노 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]소속팀에서 입지를 잃은 선수가 최고의 클럽으로 이적하는 '횡재'를 누렸다.

영국공영방송 'BBC', 스페인 일간 '마르카' 등 복수 매체는 30일(이하 한국시각) 브라질 축구대표팀 공격수 가브리엘 제주스(29·아스널)가 바르셀로나 이적을 앞뒀다고 일제히 보도했다.

보도를 종합하면, 바르셀로나는 아스널과 기본 이적료 1000만유로(약 160억원)에 합의했다. 31일 제주스는 바르셀로나로 이동해 메디컬테스트를 진행한 뒤 팀에 합류할 예정이다.

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'마르카'는 "바르셀로나는 제주스가 아스널을 떠나고 싶어한다는 점을 활용했다. 빅토르 요케레스, 카이 하베르츠의 존재로 인해 아스널에서 그의 역할은 상당히 줄었다. 이번 여름은 2027년 6월 계약이 만료되는 제주스가 떠날 적절한 시기였다. 따라서 이적료가 그리 높지 않았고, 이적 협상도 매우 빠르게 진행됐다"라고 보도했다.

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이어 "바르셀로나는 로베르트 레반도프스키(시카고 파이어), 페란 토레스(파리생제르맹)가 떠난 후 중앙 공격수 보강을 원했다. 영입 대상으로는 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드)가 거론되었지만, 아틀레티코가 이적을 거부하면서 (영입이)무산됐다. 바르셀로나는 다른 공격수를 영입할 계획이 없었지만, 제주스를 영입할 기회가 생겼고, 이 기회를 놓치지 않았다"라고 전했다.

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바르셀로나의 1번 타깃인 아르헨티나 출신 스트라이커 알바레스는 이번 여름 바르셀로나 이적만을 염두에 뒀다. 국가대표팀 일정 중 팀을 떠나고 싶다는 바람을 공개적으로 표명했다. 하지만 아틀레티코 수뇌부는 팀과 스페인 프리메라리가 우승을 다투는 라이벌 구단으론 보낼 수 없다는 입장을 고수했다. 알바레스를 원하는 아스널 이적 가능성은 열어뒀으나, 정작 알바레스가 별다른 반응을 보이지 않았다. 컨디션 문제로 세 차례 훈련에 불참한 알바레스는 아스널 이적보단 팀에 잔류하겠다는 판단을 내렸다.

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30일부로 알바레스의 잔류 가능성이 급부상했다. 시즌 개막 후 윙어 하피냐의 전방 기용, 신예를 활용해 최전방 공백을 메운 한지 플릭 바르셀로나 감독은 새로운 옵션의 필요성을 느낀 것으로 보인다. '마르카'는 제주스의 합류가 알바레스 영입 계획의 완전 무산을 의미하는 것은 아니라고 전했다.

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제주스의 이번 이적으로 아스널과 바르셀로나의 커넥션이 계속됐다. 과거부터 아스널에서 핵심적인 역할을 해오던 선수들이 바르셀로나로 향하는 케이스가 잦았다. 마크 오베르마스, 에마누엘 프티, 알렉산더 흘렙, 티에리 앙리, 세스크 파브레가스, 알렉산더 송 등이다.

제주스는 2015년 브라질 파우메이라스에서 프로데뷔해 2017년 맨시티 입단으로 유럽 무대에 발을 디뎠다. 맨시티에서 전성기를 구가하며 11개의 트로피를 들어올린 제주스는 2022년 이적료 4500만파운드(약 840억원)에 아스널로 깜짝 이적했다. 심각한 부상을 딛고 지난 2025~2026시즌 돌아와 아스널의 20년만의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승을 뒷받침했다. 하지만 올 시즌엔 경쟁에서 완전히 밀렸다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com