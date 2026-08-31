"김민재 최고의 찬사 이끌어" 경쟁자 영입이 오히려 득 됐다…뮌헨 완벽한 센터백 로테이션 구축 "3명 다 월드클래스"

바이에른 뮌헨의 김민재. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]김민재가 다시 주목받고 있다. 이번 시즌 주전으로 도약할 가능성도 충분히 있다.

독일 키커는 30일(한국시각) '화려한 공격진이 주목받는 가운데, 최근 바이에른 뮌헨에서는 다른 선수들도 눈에 띄었다'며 '김민재가 받을 수 있는 최고의 찬사를 이끌어내고 있다'고 보도했다.

김민재는 최근 두 번의 공식 경기 모두 선발 출전해 시즌 초반부터 좋은 컨디션을 보여주고 있다. 평소 관심을 좋아하지 않는 성격의 그가 이번 시즌 스포트라이트를 받을 수 있을지가 관전 포인트다.

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매체는 '김민재는 큰 관심을 받는 것을 그다지 좋아하지 않는 편이다'면서도 '그는 경기장 밖에서는 목소리를 크게 내는 사람이 아니지만, 라커룸에서는 매우 사랑받는 동료이자 경기장에서는 팀을 이끄는 선수다'고 평가했다.

김민재는 지난 29일 슈투트가르트를 상대로 한 독일 분데스리가 경기에서 뛰어난 활약을 펼쳤다. 이 경기에서 뮌헨은 슈투트가르트를 5-1로 대파했다.

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매체는 '괴물이라고 불리는 김민재는 일대일 상황을 완벽하게 예측하고 대응했다'며 '콤파니 감독이 팀에 주입한 방식대로 상대 공격수를 따라가며 슈투트가르트의 페널티 지역 근처까지 적극적으로 압박했다'고 설명했다.

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이어 '뿐만 아니라 경기를 열어주는 영리하고 전진성 있는 패스로도 눈에 띄었다'며 '뮌헨의 강도 높은 경기 방식은 김민재에게 맞춤형인 것처럼 보인다'고 덧붙였다.

EPA연합뉴스

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경쟁자 요나탄 타가 팀에 합류한 이후, 김민재는 더욱 안정적이고 한층 자유로워진 모습이다. 그 전에는 무리한 출전 끝에 부상을 달고 뛰며 폼이 저하되는 모습을 보였다. 체력을 비축하면서 뛸 수 있게 되자 정상적인 컨디션을 되찾고 있다.

막스 에베를 뮌헨 스포츠 디렉터는 "타와 다요 우파메카노 그리고 김민재가 함께 있는 지금의 조합 자체가 중요하다"며 "확실한 센터백이 세 명 있고, 이들 모두 월드클래스라는 점은 분명하다"고 말했다.

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김민재는 훌륭한 시즌 출발을 보였고, 뮌헨은 완벽한 중앙 수비수 로테이션을 구축했다. 김민재에게는 주춤했던 지난 시즌보다 훨씬 더 성공적인 2026~2027시즌이 될 것으로 전망된다.

매체는 '뮌헨의 숨은 승점 수집가 김민재에게 앞으로도 더 많은 출전 기회가 찾아올 것'이라며 '뮌헨은 오스나브뤼크와 샬케 원정길에 나서고, 곧바로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 무대를 시작한다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com