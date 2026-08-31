'EPL 전설' 손흥민 강제 소환, "단일경기 골+도움+자책골 진기록", 북치고 장구친 6호 주인공은 첼시 주앙 페드루

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[스포츠조선 윤진만 기자]2년 전 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대를 떠난 '토트넘 전설' 손흥민(34·LA FC)이 첼시와 브라이튼의 경기를 마치고 '강제 소환'됐다.

첼시 소속 브라질 공격수 주앙 페드루는 30일(한국시각) 영국 런던 스탬퍼드 브리지에서 열린 브라이튼과의 2026~2027시즌 EPL 2라운드에서 '1골 1도움 1자책골' 원맨쇼를 펼치며 4대3 승리를 이끌었다.

전반 4분 로메오 라비아, 14분 페드루 네투의 연속골로 팀이 2-0 리드한 전반 32분 귀중한 세번째 골을 터뜨렸다. 역습 상황에서 왼쪽 윙백 조렐 하토가 찔러준 패스를 상대 페널티 박스 안에서 잡아 침착한 오른발 슛으로 골망을 흔들었다.

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전반 35분 말릭 얄코예에게 추격골을 허용하며 전반을 3-1로 앞선 채 마친 첼시는 후반 18분 또 만회골을 허용했다. 코너킥 상황에서 파스칼 크로스의 크로스가 주앙 페드루의 발에 맞고 굴절돼 첼시 골문 안으로 향했다. 이날 골문은 전 애스턴빌라 골키퍼 에밀리아노 마르티네스가 지켰다.

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의도한 바는 아니겠지만, 주앙 페드루의 자책골로 첼시는 압박을 받았다. 위기를 모면할 추가골이 요구되는 후반 29분 주앙 페드루의 패스를 받은 콜 팔머가 날카로운 왼발 슈팅으로 팀에 4번째 골을 선물했다. 첼시는 후반 추가시간 6분 그로스에게 한 골을 헌납했지만 그대로 4대3으로 승리하며 개막 후 2연승을 질주했다.

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개막전 풀럼(3대2 승)전에서 1골 1도움을 올린 주앙 페드루는 두 경기 연속 1골 1도움, 2경기에서 벌써 2골 2도움을 기록하며 최고의 페이스를 뽐냈다. 사비 알론소 첼시 신임 감독 체제에서 콜 팔머 등과 더불어 기량을 폭발하고 있다.

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이날 진기록도 작성했다. 통계업체 '옵타'에 따르면, 주앙 페드루는 EPL 역사상 단일경기에서 골, 도움, 자책골을 동시에 기록한 6번째 선수로 등극했다. 첼시 선수로는 1호다. 통산 '5호 기록자'는 2023년 12월 맨시티전에서 골, 도움, 자책골을 기록한 손흥민(당시 토트넘)이었다.

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손흥민은 맨시티 원정에서 전반 6분 선제골을 폭발했지만, 3분 뒤 자책골을 기록했다. 토트넘 골문 앞으로 날아온 공이 얼떨결에 손흥민 다리에 맞고 굴절돼 토트넘 골문 안으로 향했다. 당시 '데일리메일'은 "미친 137초"라고 표현했다. EPL 역사상 킥오프 후 10분만에 골과 자책골을 동시에 기록한 선수는 1999년 가레스 배리가 애스턴빌라 유니폼을 입고 찰턴전에서 해당 기록을 작성한 후 두번째였다.

전반 31분 필 포든에게 역전골을 내줘 팀이 1-2로 끌려가던 후반 24분 지오반니 로 셀소의 골을 어시스트하며 경기를 다시 원점으로 되돌렸다. 토트넘은 후반 36분 잭 그릴리시에게 3번째 골을 내줬으나, 종료 직전 데얀 클루셉스키가 극적인 동점골을 터뜨리며 3대3 무승부로 귀중한 승점 1점을 획득했다.

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손흥민은 경기 후 '스카이스포츠'와의 인터뷰에서 "맨시티를 상대로 득점을 하고 또 자책골을 한 것은 매우 좋은 경험"이라며 활짝 웃었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com