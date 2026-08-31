'또 4골 대폭발, 무리뉴 감독이 할 일이 없다' 벨링엄-음바페-귈러 연속골! 레알 마드리드, 승격팀 말라가 4-0 대파..'3연승 행진, 두 경기 연속 4골'

epa13200685 Real Madrid's Jude Bellingham celebrates after scoring a goal during the Spanish LaLiga soccer match between Real Madrid and Malaga CF, in Madrid, Spain, 30 August 2026. EPA/CHEMA MOYA

Real Madrid's Jude Bellingham celebrates after Malaga's own goal during the La Liga soccer match between Real Madrid and Malaga in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

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[스포츠조선 노주환 기자]또 4골을 몰아친 레알 마드리드가 개막 후 파죽의 3연승을 달렸다.

레알 마드리드는 31일(한국시각) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 벌어진 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 3라운드 홈경기서 4대0 대승을 거뒀다. 주드 벨링엄이 결승골을, 킬리안 음바페가 추가골을, 아르다 귈러가 쐐기골을 터트렸다. 행운의 상대 자책골까지 더해졌다.

조제 무리뉴 감독이 이끈 레알 마드리드는 승격팀을 상대로 홈에서 경기가 술술 풀렸다. 말라가는 경기 초반 활발한 모습을 보였지만 전반 11분 동안 세골을 얻어맞으며 무너졌다.

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Real Madrid's Jude Bellingham heads the ball resulting in a Malaga's own goal during the La Liga soccer match between Real Madrid and Malaga in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Real Madrid's Jude Bellingham celebrates Malaga's own goal during the La Liga soccer match between Real Madrid and Malaga in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

주드 벨링엄은 전반 19분, 예리한 각도에서 침착하게 슛을 성공시키며 결승골을 뽑았다. 그는 7분 후 다시 득점했지만, 그의 헤더가 상대 골키퍼 알폰소 에레로의 몸에 맞고 들어간 것으로 확인돼 자책골로 기록됐다.

Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his sides third goal during the La Liga soccer match between Real Madrid and Malaga in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

2-0으로 달아난 레알 마드리드는 전반 30분, 알렉산더 아놀드의 낮고 빠른 크로스를 음바페가 논스톱으로 밀어 넣으며 3-0으로 도망갔다. 이미 전반전에 승부가 갈렸다.

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레알 마드리드는 후반전 들어 여유있게 경기를 풀어갔다. 골운은 따르지 않았다. 벨링엄의 강력한 슛이 골대를 맞고 나왔다. 음바페는 가까운 거리에서 시도한 헤더가 골대 위로 벗어났다.

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Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler celebrates scoring his team's fourth goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Malaga CF at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on August 30, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

레알 마드리드는 후반 추가시간, 벨링엄 대신 조커로 들어간 귈러가 네번째 골을 터트리며 경기를 마쳤다. 레알 마드리드는 이번 시즌 에스파뇰(2대1), 소시에다드(4대1)에 말라가까지 제압, 3연승 행진을 이어갔다. 승점 9점, 10득점-2실점으로 매우 좋은 흐름을 이어갔다. 리그 선두다. 레알 마드리드의 강력한 라이벌 FC바르셀로나(2승)는 3라운드 경기를 하지 않았다. 바르셀로나는 9월 1일 라요와 리그 홈경기를 갖는다. 레알 마드리드의 다음 일정은 9월 5일 베티스와의 리그 원정경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com