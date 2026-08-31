이번엔 왓킨스에 953억 질렀다! 서머빌→마르티넬리 데려온 알 힐랄, '탈아시아급' 전력 박차

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 알 힐랄(사우디아라비아)이 또 한 번 오일머니의 위력을 입증했다.

영국 BBC는 31일(한국시각) '올리 왓킨스가 애스턴빌라를 떠나 알 힐랄과 3년 계약을 맺었다'고 전했다. 알 힐랄은 5100만파운드(약 953억원)를 제시했고, 애스턴빌라는 이를 받아들였다. 왓킨스는 등번호 11번을 배정 받았다.

액서터시티에서 프로 데뷔한 왓킨스는 브렌트포드를 거쳐 2020년부터 애스턴빌라에서 뛰어 왔다. 애스턴빌라 소속 프리미어리그 최다 득점(91골)을 세우며 팀 간판 공격수 노릇을 했다. 이런 활약상을 바탕으로 잉글랜드 대표팀에 승선하기도 했다. 하지만 브라이턴 앤 호브 앨비언과의 올 시즌 개막전에 결장하면서 거취에 대한 물음표가 떠오른 바 있다.

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왓킨스는 이적 발표 후 자신의 SNS를 통해 "빌라에서의 시간이 이렇게 끝날 것이라곤 상상도 못했다"고 진한 아쉬움을 드러냈다. 이어 "빌라파크에서의 챔피언스리그 경기, 이스탄불에서 잊을 수 없는 밤, 빌라 최다 득점자가 된 것 모두 소중한 추억"이라며 "두 아이가 이곳(버밍엄)에서 태어났다. 팬들이 우리 가족들이 지나갈 때 내 이름을 부르며 응원해준 건 평생 잊지 못할 추억"이라고 고마움을 드러냈다.

시모네 인자기 감독이 이끌고 있는 알 힐랄은 사우디국부펀드(PIF)가 소유하고 있으며, 사우디 최고 인기 구단 중 하나로 꼽힌다. PIF의 막강한 재력을 바탕으로 앞서 카림 벤제마, 야신 부누, 테오 에르난데스, 칼리두 쿨리발리, 후벵 네베스, 세르게이 밀린코비치사비치를 영입한 바 있다. 올 시즌을 앞두고는 웨스트햄 유나이티드에서 뛰던 크리센시오 서머빌과 아스널 소속이던 가브리엘 마르티넬리를 영입한 데 이어, 왓킨스까지 데려오면서 선발 라인업을 모두 유럽 리그 출신 선수들로 채울 수 있을 정도의 스쿼드를 구축했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com