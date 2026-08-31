[오피셜]'또 프리미어리거가 중동으로 갔다' 만 30세 잉글랜드 국대 공격수 왓킨스, 사우디 알 힐랄과 3년 계약..'애스턴 빌라에 이적료 5100만파운드 지불 합의'

알힐랄로 이적한 왓킨스 캡처=알힐랄 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 국가대표 공격수 올리 왓킨스가 사우디아라비아 리그로 무대를 옮겼다. EPL 애스턴 빌라에서 사우디 명문 알 힐랄로 완전 이적했다.

두 구단은 31일(한국시각) 공식 채널을 통해 왓킨스의 이적이 모두 마무리됐다고 발표했다. 왓킨스는 알 힐랄과 3년 계약했다.

두 구단은 이번 이적의 세부 사항은 공개되지 않았지만, 영국 매체들은 알 힐랄이 이적료로 5100만파운드를 애스턴 빌라에 지불하기로 합의했다고 전했다.

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만 30세의 왓킨스는 프리미어리그에서 구단 최다 득점자가 된 애스턴 빌라에서의 6년 생활을 마무리했다. 왓킨스는 지난 시즌 우나이 에메리 감독과 함께 애스턴 빌라에 유로파리그 우승 트로피를 안겼다. 그는 지난 시즌 유로파리그 5골을 포함해 모든 대회에서 21골을 터트렸다.

알힐랄로 이적한 왓킨스 캡처=알힐랄 구단 SNS

왓킨스는 이번 여름 이적시장에서 이적을 추진했고, 애스턴 빌라의 시즌 개막전에 결장했다. 에메리 감독에 따르면 왓킨스가 결장에 대해 사과의 뜻을 전했다고 공개했다. 왓킨스는 2020년 브렌트포드에서 이적료 2800만파운드에 애스턴 빌라로 이적했다. 그는 애스턴 빌라에서 프리미어리그 통산 91골, 모든 대회를 포함할 경우 108골을 기록했다.

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애스턴 빌라는 이번 여름 이적시장에서 왓킨스에 앞서 모건 로저스, 에밀리아노 마르티네스(이상 첼시), 에즈리 콘사(아스널), 유리 틸레만스(맨체스터 유나이티드) 등 핵심 선수들 대거 매각했다. 지난해 우승 멤버 중 6명이 떠났다.

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애스턴 빌라는 개막전에서 브라이턴에 0대4 대패를 당했다. 다음 일정은 9월 1일 아스널과의 리그 홈경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com