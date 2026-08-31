"인사 제대로 못 드렸다" 쓰라린 패배 뒤로 한 세리머니, 또 대륙 감동시킨 서정원 품격!

사진출처=텐센트

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[스포츠조선 박상경 기자] "쉬정위안!"

30일 중국 쓰촨성 청두의 펑황산스타디움. 홈팀 청두 룽청에 1대2로 패한 랴오닝 톄런의 서정원 감독은 경기 후 라커룸이 아닌 그라운드로 향했다. 그의 손에는 청두 팬들이 쓰는 머플러가 들려 있었다. 서 감독은 사이드라인을 따라 그라운드를 한 바퀴 돌면서 일일이 인사를 건넸다. 이런 그를 향해 청두 팬들이 "쉬정위안!"을 외치자, 서 감독은 고개를 숙여 감사 인사를 전했다.

청두는 서 감독의 중국 도전에서 빼놓을 수 없는 페이지다. 2021년 당시 갑급리그(2부리그) 소속이던 청두 지휘봉을 잡은 그는 한 시즌 만에 슈퍼리그 승격을 이뤄냈다. 2022년 5위로 승격팀 돌풍을 이끌었을 뿐만 아니라, 2023년 4위에 이어 2024년 3위로 팀의 첫 아시아챔피언스리그 엘리트 출전을 이끌었다.

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그러나 거듭된 성공은 시기를 불러왔다. 2025시즌을 앞두고 청두 구단은 서 감독이 임명한 코치진을 해고하기 시작했고, 이적 논의에 있어서도 서 감독과 의견 통로를 닫는 등 이해할 수 없는 행보를 보였다. 결국 폭발한 서 감독이 시즌 도중 "이 팀은 썩어가고 있다"며 이런 실태를 폭로하기에 이르렀다. 청두는 슈퍼리그 3위로 시즌을 마무리 했으나, 서 감독은 청두와 결별하는 쪽을 택했다. 서 감독이 청두를 떠나던 날, 팬들이 공항에 나와 그를 마중하면서 아쉬움을 드러낸 바 있다.

이날 인사는 자신과 함께 했던 청두 팬들에게 보낸 뒤늦은 인사였다. 서 감독은 "(작년에 시즌을 마치고 물러나는 과정에서) 청두 팬들에게 제대로 인사를 할 기회가 없었다"고 이유를 설명했다.

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중국 텐센트에 소식이 전해지자, 훈훈한 댓글이 이어지고 있다. 댓글에는 '청두는 당신에게 큰 빚을 졌다. 쓰촨 팬들은 언제나 당신을 환영할 것', '쉬정위안은 충신이며, 의로운 사람', '쉬정위안과 청두 팬들이 형성한 유대감은 슈퍼리그 환경에서 보기 드물고 소중한 것'이라는 의견이 이어졌다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com